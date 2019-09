Donny van de Beek erkent: ‘Woensdag tegen Valencia speelt hij wellicht weer’

Het maakt Donny van de Beek niet uit of hij als aanvallende of controlerende middenvelder moet voetballen. “Ik heb het vorig seizoen goed gedaan achter de spits”, zei de middenvelder zaterdagavond na de zege van Ajax op FC Groningen (2-0) in de Johan Cruijff ArenA. “Maar deze rol bevalt me ook wel. Zo krijg ik meer ruimte.”

Van de Beek speelde tegen FC Groningen enigszins naast Lisandro Martínez op het middenveld. Quincy Promes was de meeste aanvallende middenvelder. “Maar dat kan woensdag tegen Valencia weer helemaal anders zijn”, zei Van de Beek. “Ja, dan komt misschien Edson Álvarez wel weer in de ploeg. Ik weet het niet.”

Van de Beek is nog niet helemaal de oude, na een maand blessureleed. “Ik denk dat ik op tachtig procent zit”, zei hij. De middenvelder voorkwam tegen FC Groningen wel met een sliding dat Charlison Benschop een counter verzilverde. Hij leverde ook de assist op de 2-0 van Klaas-Jan Huntelaar.

“Ik heb weer wat stapjes gezet”, besloot Van de Beek in gesprek met het ANP. “Maar op het einde had ik bijna kramp. Ik liet die laatste bal lopen. Als je zo moe bent, dan wil ik niet het risico lopen dat er iets fout gaat in mijn bovenbeen.”