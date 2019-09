Ten Hag: ‘De scheidsrechter zou daarnaar kunnen kijken om zich aan te passen’

Erik ten Hag belegde vrijdagmiddag zijn wekelijkse persconferentie en het duel met FC Groningen van zaterdagavond was niet de enige kwestie die ter sprake kwam. Het valt de oefenmeester van de Amsterdammers namelijk op dat zijn spelers op het veld weleens hinder ondervinden van de scheidsrechter en hij hoopt dat hier in de toekomst verandering in komt.

“De scheidsrechter verijdelde een grote kans van Hakim Ziyech tegen Lille OSC. Wij kijken in ons aanvalsspel vaak naar diagonale lijnen, daar loopt ook de scheidsrechter”, stipt hij een recent voorbeeld aan. “De scheidsrechter zou daarnaar kunnen kijken om dat aan te passen.”

Ten Hag over hinderende arbiters: 'Maar wij zullen ze niet omkopen'

“De scheids is een spelleider. Een belangrijk element dat je moet respecteren, maar het gaat uiteindelijk om het voetbal, om die 22 spelers op het veld. Ze moeten het de voetballers niet onmogelijk maken. Dat doen ze natuurlijk niet bewust, maar ze zouden daar wel over na kunnen nadenken”, gaat Ten Hag verder.

De trainer sluit dan ook niet uit dat hij in de toekomst met scheidsrechters in gesprek zal gaan over dit onderwerp: “Dit zet me wel aan het denken. Goede tip”, reageert hij met een glimlach op de persconferentie. Na de wedstrijd tegen FC Groningen wachten voor Ten Hag en Ajax nog de Champions League-ontmoeting met Valencia en een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag voor de interlandonderbreking.