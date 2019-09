Perez: ‘Hij doet dingen waardoor het lijkt alsof hij heel erg goed is’

Mark Diemers is doorgaans een constante factor op het middenveld van Fortuna Sittard, maar FOX Sports-analist Kenneth Perez is niet onder de indruk van de optredens van de 25-jarige middenvelder. Perez plaatst de kanttekeningen bij het spel van Diemers na afloop van de uitwedstrijd van de Limburgers tegen Ajax (5-0) van woensdagavond.

Perez windt er geen doekjes om in zijn analyse over de middenvelder van Fortuna. “Hij is volgens mij niet zo heel goed”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax en PSV. “Hij doet vaak waardoor het lijkt alsof hij heel erg goed is. Hij geeft telkens een soort tikjes aan de bal en doet vaak ook heel druk, zodat het líjkt alsof.”

“Ik krijg altijd een glimlach op mijn gezicht als ik hem zie spelen”, vervolgt Perez zijn betoog over Diemers met een kwinkslag. “Als hij scoort, doet hij ook heel nonchalant en cool. Ik denk echt dat hij een prima speler is voor de Eredivisie. Hij is alleen zo druk met van alles.” Diemers kwam tegen Ajax niet tot scoren, maar was wél verantwoordelijk voor een treffer in het uitduel van Fortuna met Vitesse (4-2) van zaterdag.

Collega-analist Kees Kwakman gaat grotendeels mee in de analyse van Perez, maar plaatst desondanks een kanttekening in het voordeel van Diemers. “Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik vind Diemers wel gewoon een prima speler.” De middenvelder, sinds 2018 actief voor Fortuna, staat zaterdag met de Limburgse club tegenover Sparta Rotterdam.