Pablo Rosario blijft geloof houden: ‘Uiteindelijk komt kwaliteit bovendrijven’

Pablo Rosario zette PSV woensdagavond met zijn eerste doelpunt van het seizoen op het juiste spoor tegen FC Groningen. De middenvelder schoot na een klein kwartier spelen raak vanaf een meter of achttien en legde daarmee de basis voor een 3-1 overwinning. Rosario is blij met zijn doelpunt, nadat hij de afgelopen periode vrij veel kritiek over zich heen kreeg.

"De kritiek was terecht. Ik werk hard om zo snel mogelijk weer veel goede wedstrijden te spelen", wordt de middenvelder na afloop geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Rosario draagt voorlopig de aanvoerdersband bij PSV, nu de beoogde aanvoerder Ibrahim Afellay nog niet fit is. Hij geeft toe dat hij zijn doelpuntenproductie wil verhogen "Ik ben wel naar doelpunten op zoek, wil belangrijk zijn voor de ploeg. Dit was een goede opstap naar de overwinning."

"Je weet dat er een fase gaat komen dat het minder gaat", zegt Rosario over de recente kritiek op zijn spel. "Dan moet je eerlijk tegenover jezelf en iedereen zijn. Voor mij is het vertrouwen van de club heel belangrijk. Uiteindelijk komt kwaliteit bovendrijven. Ik weet wat ik goed doe en wat ik beter kan doen. Er is geen reden om met mijn koppie naar beneden te lopen. Je moet in jezelf geloven."

Mark van Bommel zag hoe PSV een prima eerste helft speelde en bij rust met 2-0 leidde. Na rust deed FC Gronigen wat terug, maar de overwinning kwam eigenlijk nimmer in gevaar voor de Eindhovenaren. "We hadden voor de rust totale controle. We speelden zeer goed, heel dominant en met veel beweging. Na de rust waren we echter heel nonchalant. We leden heel veel onnodig balverlies. Het leek wel of ze allemaal met een zak aardappelen op hun rug liepen te voetballen", aldus de trainer van PSV voor de camera van FOX Sports