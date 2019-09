Quincy Promes: ‘Momenteel is het nog geen ding bij Ajax, het is nog vroeg’

Quincy Promes gidste Ajax woensdagavond met drie doelpunten naar een 5-0 overwinning op Fortuna Sittard. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler nam de wedstrijdbal na afloop mee en liet die in de Ajax-kleedkamer signeren door de spelers die daar nog aanwezig waren, zo vertelt hij na afloop voor de camera van FOX Sports.

Promes koestert zijn hattrick. "Het komt niet vaak voor dat ik goed ben voor een hattrick, meestal scoor ik twee keer en dan stopt het", legt de international van het Nederlands elftal uit. "Maar vandaag mocht ik er drie maken. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Dat ik drie doelpunten heb mogen maken, is lekker voor mij", aldus Promes, die aangeeft dat de wedstrijdbal een speciaal plekje krijgt in de slaapkamer van zijn zoontje.

De afgelopen zomer van Sevilla overgekomen voorhoedespeler staat na zijn hattrick van vanavond op vijf competitietreffers. Hij is daarmee medeclubtopscorer, naast Dusan Tadic. "Momenteel is het nog geen ding onderling wie er topscorer wordt. Het is nog vroeg om daar strijd over te voeren, zeker onderling”, zegt Promes desgevraagd. Hij geeft wel toe dat de doelpuntenmakers van Ajax elkaar 'prikkelen'. "We hebben een sterke selectie. Natuurlijk is er onderling strijd, maar dat is gezond. Vandaag heb ik er drie mogen maken en hopelijk geldt dat de volgende keer voor iemand anders."

Promes is blij dat hij na een lastige start eindelijk beslissend is voor Ajax. Op de vraag van presentator Jan Joost van Gangelen op hoeveel doelpunten en assists hij dit seizoen mikt, geeft hij geen antwoord. "Ik ben gretig. Ik had een moeizame start, maar als ik erin sta wil ik wel laten zien dat ik van waarde kan zijn. Vandaag kwam het er goed uit in de tweede helft", aldus Promes.