‘Ik voel me trots als ik het Wilhelmus hoor, dat zet ik niet zomaar aan de kant’

Kaj Sierhuis speelde zijn jeugdinterlands vooralsnog voor de Nederlandse vertegenwoordigende elftallen, maar de kans is aanwezig dat hij in de toekomst voor een ander land uit zal komen. De 21-jarige spits werd namelijk geboren in Athene en is ook in beeld bij John van ’t Schip, de bondscoach van Griekenland. De door Ajax aan FC Groningen verhuurde aanvaller wil voorlopig echter nog geen knoop doorhakken.

“Even afwachten of het concreet wordt. En als het concreet wordt, kan ik er altijd nog over nadenken”, vertelt hij dinsdag aan FOX Sports. Sierhuis voelt zich voor de volle honderd procent Nederlander, maar sluit een interlandloopbaan bij Griekenland toch niet bij voorbaat uit.

“Daarnaast ben je natuurlijk wel aan het kijken of je daar een eindtoernooi kunt spelen, als het Nederlands elftal te ver uit zicht is. Dat zijn dingen die je naast elkaar kunt leggen en af kunt wegen”, gaat hij verder. Sierhuis zou een eventueel belletje van Van ’t Schip dus niet bij voorbaat naast zich neerleggen: “Ik zeg sowieso niet zo gauw ‘nee’. Ik ben een open persoon en praten kan nooit kwaad.”

De aanvaller kwam vooralsnog drie keer in actie namens Jong Oranje en voelt zich ‘erg vereerd’ om voor de Nederlandse beloften te mogen spelen. Het ‘grote’ Oranje heeft daarom wel een streepje voor ten opzichte van een eventueel Grieks verzoek. “We hebben een prachtige groep en we zijn met iets moois bezig. Ik vind het heel tof om daar onderdeel van te zijn en ik voel me trots als ik het Wilhelmus hoor. Dat ga ik ook niet zomaar aan de kant zetten.”