‘Man United denkt aan deals met Juventus en Barça na smeekbede Solskjaer’

Manchester United begon het seizoen nog goed met een ruime overwinning op Chelsea, maar sindsdien werden er wedstrijden verloren van Crystal Palace en West Ham United, terwijl er gelijkgespeeld werd tegen Wolverhampton Wanderers en Southampton. The Red Devils staan na zes gespeelde duels op een teleurstellende achtste plek en manager Ole Gunnar Solskjaer zou zich inmiddels tot het bestuur van de club hebben gewend met het verzoek om in januari een aantal aankopen te mogen doen.

De Engelse grootmacht liet Romelu Lukaku afgelopen zomer naar Internazionale vertrekken zonder er een vervanger voor in de plaats te halen. Solskjaer zou er volgens The Independent nu op hebben aangedrongen om in januari toch een nieuwe spits te halen en de naam van Mario Mandzukic is daarom weer op de radar verschenen.

Solskjaer ondanks verlies: 'Ik geloof dat we op de goede weg zijn'

De ervaren Kroaat komt niet meer in de plannen van Maurizio Sarri bij Juventus voor en leek onlangs nog op weg naar Qatar. Van een lucratieve overstap naar het Midden-Oosten kwam het echter niet en de aanvaller zou nu wel oren hebben naar een avontuur in de Premier League. De 33-jarige Mandzukic wordt naar verluidt door Solskjaer beschouwd als de ideale speler waaraan talenten als Marcus Rashford en Anthony Martial zich kunnen optrekken.

Tijdens het lange gesprek dat Solskjaer had met Woodward na de nederlaag tegen West Ham van afgelopen zondag is ook Ousmane Dembélé ter sprake gekomen. Manchester United zou Barcelona inmiddels hebben laten weten graag zaken te willen doen en dat voorstel wordt, volgens bronnen van bovengenoemde Engelse kwaliteitskrant, op dit moment ‘in overweging’ genomen in het Camp Nou. De verwachting is wel dat het minstens 110 miljoen euro zal kosten om de Fransman midden in het seizoen los te weken in Catalonië.