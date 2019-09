Willem van Hanegem: ‘Het is nogal flauw om hem na één helft af te branden’

De liefde voor Feyenoord ten spijt, het kost Willem van Hanegem naar eigen zeggen veel moeite om naar het huidige elftal van trainer Jaap Stam te kijken. De oud-voetballer kon het spel van de Rotterdammers zondag in het uitduel met FC Emmen (3-3) soms echt niet meer aanzien en de misstap kwam voor hem sowieso niet als een verrassing.

“Vorige week heb ik op deze plek al geschreven dat die overwinning op ADO helemaal niet veel betekende”, benadrukt Van Hanagem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Toen waren mensen na de eerste helft ineens heel positief. Maar kom op, ze speelden tegen het slechtste ADO dat ik ooit heb gezien.”

Orkun Kökçü en Luciano Narsingh hielpen Feyenoord al vroeg aan een dubbele voorsprong, maar mooie doelpunten van Robbert de Vos en Sergio Peña zorgden voor een ruststand van 2-2. In de tweede helft maakte Luciano Slagveer de comeback van Emmen compleet. In de allerlaatste seconden, toen de aangegeven extra tijd er al op zat, maakte Jens Toornstra er alsnog 3-3 van.

Het grote probleem van Feyenoord is het middenveld, zo oordeelt Van Hanegem. Hij wijst erop dat Renato Tapia en Leroy Fer de bal ‘maar een beetje rondtikken’. “Kokcü probeert de aanval wel wat te ondersteunen, maar het totale middenveld brengt op dat vlak veel te weinig. Het middenveld is het hart van de ploeg, en ook de longen van de ploeg. Als het daar niet loopt, kun je nooit als team functioneren.”

Van Hanegem zag Marcos Senesi, die zijn debuut voor Feyenoord maakte, ook slecht spelen. “Maar het is nogal flauw om die jongen na één helft af te branden. Dat is ongepast, vooral omdat hij in een elftal kwam dat totaal niet liep. Moet hij de boel dan in zijn eerste wedstrijd op sleeptouw nemen? Dat kun je niet van hem verwachten. Laten we hem even de tijd geven en hem dan beoordelen.”