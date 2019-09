Karim Benzema wordt dankzij gemiste kansen Luuk de Jong matchwinner

Real Madrid heeft zich zondagavond bovenin LaLiga gemeld. De ploeg van trainer Zinédine Zidane speelde op bezoek bij Sevilla allesbehalve groots, maar had voldoende aan een rake kopbal van Karim Benzema voor de overwinning: 0-1. Luuk de Jong had met het hoofd de beste kansen op de gelijkmaker, maar was ongelukkig in de afronding. Het was voor het eerst dat Zidane als trainer van Real won bij Sevilla.

De Jong werd donderdag nog buiten de selectie gelaten voor de Europa League-confrontatie met Qarabag FK (0-3 zege), maar stond zondagavond voor de vijfde keer op rij in de basis in LaLiga. Dat betekende dat Javier Hernández, alias Chicharito, weer moest plaatsnemen op de bank, waar ook ex-Ajacied Nemanja Gudelj negentig minuten zat. De eerste helft stelde van beide kanten teleur, al had Real in de slotfase twee enorme kansen. Zowel Eden Hazard als Dani Carvajal kwam oog in oog met doelman Tomás Vaclík, maar twee keer redde de goalie.

In de beginfase van de tweede helft voerde Sevilla de druk op Real op, maar echte kansen leverde dat niet op. De Koninklijke sloeg aan de andere kant toe: Carvajal haalde de achterlijn en bereikte Benzema, die knap tegendraads binnen kopte. Sevilla bracht Chicharito, die naast De Jong kwam te spelen, in de hoop gelijk te kunnen maken. De Jong kreeg drie kopkansen, maar mikte even zo vaak naast. Chicharito tikte vlak voor tijd binnen, maar de Mexicaan deed dat in buitenspelpositie en werd teruggefloten.