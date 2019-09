Dick Advocaat ervoer irritatie: ‘Hij is niet de makkelijkste jongen'

Oussama Tannane was zaterdagavond belangrijk voor Vitesse in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De aanvallende middenvelder produceerde twee assists en droeg daarmee bij aan een 4-2 overwinning van de Arnhemmers. Dick Advocaat werkte bij FC Utrecht samen met Tannane en leerde de geboren Marokkaan daar kennen als een moeilijke jongen.

Tannane werd vorig seizoen een periode door FC Utrecht gehuurd van Saint-Étienne. Hij kwam aanvankelijk regelmatig aan spelen toe, maar na een incident op de training werd de middenvelder door Advocaat uit de selectie gezet. De trainer in ruste blikt zondagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport terug op de moeizame samenwerking met Tannane.

"Het was een jongen die een tijdje niet gevoetbald had, mede doordat hij geblesseerd was geweest. Hij moest weer op peil gebracht worden. Hij is ook niet de makkelijkste jongen. Op een gegeven moment moest ik jammer genoeg besluiten om te stoppen met hem", zo laat Advocaat weten.

De Telegraaf wist begin februari te melden dat FC Utrecht Tannane uit de selectie besloot te zetten na een incident op de training met teamgenoot Sean Klaiber. Advocaat gaat niet in op dat incident, maar benadrukt dat de problemen rondom Tannane vooral verbaal van aard waren. "Dat soort jongens zijn voor niemand bang: of het nu de trainer is of wie dan ook. Er was sprake van irritatie op het veld, op de training. Het is echt een winnaar, hoor", eindigt Advocaat.