Mohamed Ihattaren vraagt bedenktijd: ‘Tot die tijd ga ik geen keuze maken’

Mohamed Ihattaren wil wachten met zijn beslissing voor Marokko dan wel Nederland. De aanvallende middenvelder, die zondag met PSV gelijkspeelde in de topper tegen Ajax (1-1), wil om familiaire redenen nog geen keuze maken. "Ik heb mijn vader die ziek is. Tot die tijd zal ik geen keuze maken", aldus de dribbelaar voor de camera bij FOX Sports.

"Ik wil gewoon bij mijn vader zijn en als er interlandperiode is en ik heb een paar dagen vrij, dan wil ik graag die tijd doorbrengen met mijn vader", vervolgt Ihattaren. "Dat vind ik nu vooral het belangrijkst, ik wil geen spijt hebben achteraf. Familie staat voor mij op één. Die keuze ga ik nog lang niet maken, zolang mijn vader nog ziek is. Voorlopig ga ik hier bij PSV gewoon proberen te slopen."

Ihattaren maakte zondag een goede indruk tegen Ajax en was zelf ook tevreden over zijn prestatie. "Voor mezelf ging het top. Het was mijn eerste topper, ik heb lekker gespeeld. Ik hoor net dat ik man of the match ben (volgens analist Arnold Bruggink, red.), daar ben ik heel erg blij mee." Ondanks zijn jeugdige leeftijd van zeventien jaar leek Ihattaren tegen Ajax weinig last van spanning te hebben. "Gezonde spanning denk ik. Ik heb er gewoon heel veel zin in altijd, zeker als je tegen Ajax speelt. Ook in de jeugdelftallen, je wilt gewoon de beste zijn."

Trainer Mark van Bommel posteerde Ihattaren zondag op de nummer tien-positie. "Ik ben heel vrij, maar ik moet wel verdedigend mijn ding doen. Aanvallend ben ik vrij in wat ik doe, dat is ook wel fijn. Verdedigen hoort erbij, anders kun je op de bank gaan zitten." Ihattaren werd ook gevraagd naar een situatie in de eerste helft, waar de PSV'er zelf schoot, in plaats van Denzel Dumfries te bedienen. "Ik had hem niet gezien, maar ik hoorde hem wel. Alleen ik had hem echt lekker klaarliggen, dus ik dacht: schieten."