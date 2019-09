Ould-Chikh beleeft beschamende invalbeurt en helpt AZ aan zege

AZ blijft uitstekend presteren in de Eredivisie. Het elftal van trainer Arne Slot had het zondagmiddag niet eenvoudig op bezoek bij ADO Den Haag, maar wist de drie punten dankzij een benutte strafschop van Teun Koopmeiners in de tweede helft uiteindelijk toch uit het vuur te slepen: 0-1. Het betekende de vierde overwinning in zes competitieduels voor de Alkmaarders, die nu met dertien punten vierde staan in de Eredivisie. Koplopers Ajax en PSV, die gelijktijdig met 1-1 gelijkspeelden, hebben beide één punt meer. ADO blijft met zes punten uit zeven wedstrijden op een vijftiende plaats steken.

AZ speelde afgelopen donderdag in de Europa League knap met 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado, maar de wedstrijd in Servië leek het elftal van Slot wel veel energie gekost te hebben. AZ begon zwak in Den Haag en moest het initiatief in de openingsfase aan ADO laten. Tot grote kansen leidde dat overigens niet. Het enige gevaar in het eerste kwartier was afkomstig van John Goossens: het afstandsschot van de middenvelder zeilde uiteindelijk betrekkelijk hoog over het doel van Marco Bizot.

Halverwege de eerste helft moest AZ een forse tegenvaller incasseren. Dani de Wit liep al vroeg in de wedstrijd een blessure aan het gezicht op en moest zich na 22 minuten voetballen uiteindelijk laten vervangen door Albert Gudmundsson. Even later zette AZ Luuk Koopmans voor het eerst aan het werk, maar de doelman van ADO had geen problemen met een voorzet van Myron Boadu. In de slotfase van een teleurstellende eerste helft werd een kopbal van Oussama Idrissi nog eenvoudig gepakt door Koopmans en schoot Boadu naast.

AZ begon vervolgens sterker aan de tweede helft, maar serieuze kansen bleven uit in het eerste kwartier na de onderbreking. Na een uur spelen voerde Slot een opvallende wissel toe: Boadu werd naar de kant gehaald ten faveure van Zakaria Aboukhlal. Kort erna leverde een van richting veranderde voorzet van Owen Wijndal bijna de 0-1 op, maar Koopmans redde spectaculair. De doelman van ADO kon twintig minuten voor tijd opgelucht ademhalen, toen Gudmundsson uit zeer kansrijke positie over schoot.

De druk van AZ nam langzaam maar zeker toe en dat resulteerde een kwartier voor tijd uiteindelijk in de 0-1. De ingevallen Bilal Ould-Chikh vergreep zich in het strafschopgebied aan Gudmundsson, waarna de strafschop die volgde werd benut door Koopmeiners. Zijn overtreding werd Ould-Chikh zwaar aangerekend door ADO-trainer Alfons Groenendijk, want de 22-jarige aanvaller moest amper 25 minuten na zijn invalbeurt alweer plaatsmaken voor Tomas Necid, zonder dat sprake leek van een blessure. Met de Tsjechische spits in de gelederen probeerde ADO nog wel een slotoffensief op poten te zetten, maar de gelijkmaker kwam er niet meer.