Bruggink: ‘Ik heb er al het vertrouwen in dat hij bij PSV ook gaat doorbreken’

Heracles Almelo won vrijdagavond met 2-3 op bezoek bij FC Twente. Grote man in de derby was Mauro Júnior, die in De Grolsch Veste twee doelpunten voor zijn rekening nam. De van PSV gehuurde Braziliaanse aanvallende middenvelder kan bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports op lof rekenen van Arnold Bruggink.

“De eerste goal vond ik zo mooi gedaan. Met name de controle, met buitenkant voet. Daar zit zoveel gevoel in. Hij is met afstand de beste speler bij Heracles. In het begin speelde hij niet, maar ze zijn er nu wel uit dat hij bepalend is. Hij is een jongen met zo'n goede timing, in korte tijd is hij de spelverdeler van Heracles geworden. Het is goed dat hij 34 wedstrijden gaat spelen in de Eredivisie, want dan kan hij gewoon terug naar PSV. Ik heb er al het vertrouwen in dat hij bij PSV ook gaat doorbreken”, zo laat Bruggink zich lovend uit.

Endt analyseert: 'Ajax heeft een hechter blok dan PSV'

“Arnold verwoordt het goed, je wordt beter als je in competitie bent. Hij heeft een eigen stijl, een goede techniek en is lichtvoetig, dat kan hij nu tonen op het hoogste niveau. We zijn blij met zijn ontwikkeling”, zegt Ernest Faber, hoofd jeugdopleidingen bij PSV, na de woorden van Bruggink. Hans Kraay jr. vraagt zich af of de rol van Mauro Júnior in Eindhoven voorlopig uitgespeeld was. “Hij was bij jullie wel echt op een zijspoor. Want hij zat vast bij Jong PSV en nauwelijks meer bij de selectie, toch?”

“Dat wil niet zeggen dat je op een zijspoor zit, we besteden veel aandacht aan spelers uit de academie”, reageert Faber op de woorden van Kraay jr. “Het gaat er alleen om dat je steeds een stapje moet maken. Als je heel snel bij het eerste komt, teruggaat en niet aan spelen toekomt, moet je zo'n keuze maken als hij nu gedaan heeft. Naar een club gaan waar je aanvallend voetbal mag spelen en ruimte krijgt om je eigen stijl verder te ontwikkelen. Gelukkig gebeurt dat nu en je ziet een jongen met veel zelfvertrouwen, die echt laat zien wat hij kan. Hij is nog een jonge speler en kan terugkomen om weer aan te sluiten.”