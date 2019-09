Erik ten Hag ziet een andere wereld bij Ajax ten opzichte van PSV

Trainer Erik ten Hag staat zondag met Ajax tegenover titelconcurrent PSV, de club waar hij jarenlang als assistent actief was. De coach van de Amsterdammers wil de Eindhovenaren graag pijn doen, ondanks zijn mooie periode tussen 2009 en 2012 bij PSV. De vrijdagmiddag bij PSV was altijd een hoogtepuntje van Ten Hag bij PSV.

Ten Hag kreeg op de vrijdag altijd de vrije hand van Fred Rutten om aan de slag te gaan met de selectie, die bestond uit onder anderen Memphis Depay, Jürgen Locadia, Zakaria Labyad en Riechedly Bazoer. "Ja, dat was een mooi groepje", vertelt Ten Hag aan de NOS. "Het was een soort masterclass die ik met Phillip Cocu, René Eijkelkamp en Anton Scheutjens gaf."

Ten Hag: 'Oppassen voor de vier cowboys van PSV'

"En het mooie is: toen waren het jochies, nu zijn het mannen, waarvan een aantal in het internationale voetbal. Het is prachtig om die ontwikkeling te zien. Daar kan ik echt van genieten", zegt Ten Hag, die erkent dat de sfeer bij Ajax anders is dan bij PSV. "Het is bij PSV wat meer familiair en gemoedelijker. Hier zijn we ook een familie, maar de wereld is hier wat harder en directer."

Ten Hag praat vaak met zijn assistenten bij Ajax over de speelwijze van de ploeg en geeft ook aan dat Marc Overmars, directeur voetbalzaken, een klankbord is. "Je moet niet teveel klankborden hebben, maar je hebt wel een aantal. Die kies je en die neem je heel serieus." De topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion begint zondag om 16.45 uur.