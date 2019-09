Atlanta United en Frank de Boer winnen ook zonder goals van Josef Martinez

Atlanta United heeft een moeizame overwinning in de Major League Soccer geboekt. Het team van trainer Frank de Boer won voor eigen publiek met 3-1 van San José Earthquakes, dat tien minuten voor rust al met tien man verder moest. Bij de bezoekers had Guram Kashia een basisplaats en maakte Danny Hoesen na een uur spelen zijn opwachting.

De start van Atlanta mocht er zijn: na nog geen vier minuten spelen lag de bal reeds achter Daniel Vega. Gonzalo ‘Pity’ Martinez werd hardhandig door Florian Jungwirth van de bal gezet, waarna het leer voor de voeten van Justin Meram kwam. De inzet werd door Jungwirth ongelukkig van richting veranderd, waardoor Vega kansloos was; 1-0.

Na nog geen half uur spelen verscheen de gelijkmaker op het scorebord. Na een verre uittrap van Vega kon Cristian Espinoza via de rechterkant op snelheid het doel van Brad Guzan bereiken en werkte de doelman het leer zelf in zijn eigen doel: 1-1. Voor Espinoza zat het duel er luttele minuten later al op. Hij kreeg een tweede gele kaart voor natrappen richting Franco Escobar in het strafschopgebied van Atlanta.

De Boer koos gedurende de tweede helft voor de entree van Héctor Villalba, Brandon Vázquez en Mohammed Adams, maar zag hoe Atlanta lange tijd niet kon profiteren van de overtalsituatie. Tussendoor was de na een uur ingevallen Danny Hoesen ook dicht bij de 1-2. Een minuut voor tijd sloeg Atlanta toe: na een heerlijke actie van Darlington Nagbe vanaf het middenveld richting het zestienmetergebied rondde Emerson Hyndman net zo fraai af: 2-1.

In de extra tijd was het Gonzalo ‘Pity’ Martinez het eindstation van een heerlijke counter van Atlanta: 3-1. Voor het eerst na vijftien duels slaagde Josef Martinez er dus niet in om in een competitieduel van the Five Stripes te scoren. Door de zege staat Atlanta voorlopig op de tweede plaats van de Eastern Conference. De ploeg van De Boer had zich eerder deze maand al van deelname aan de MLS Cup Playoffs verzekerd.

Aan de de MLS Cup Playoffs nemen de zeven beste teams van de Western en Eastern Conference deel. Alleen de nummer één van de competitie start in de halve finales; de rest moet een eerste ronde afwerken. In de Conference Finals wordt de winnaar van elke competitie bepaald en in de finale van de MLS Cup de algehele landskampioen. Atlanta staat tweede, met 54 punten uit 31 duels. New York City en Philadelphia Union hebben een wedstrijd minder gespeeld en staan op respectievelijk 57 en 52 punten.