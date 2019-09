Erik ten Hag krijgt goed nieuws in aanloop naar topper tussen PSV en Ajax

Donny van de Beek is naar alle waarschijnlijkheid inzetbaar voor Ajax in de naderende topper tegen PSV, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De middenvelder lijkt daarmee op tijd hersteld te zijn van zijn hamstringblessure.

Van de Beek raakte eind vorige maand geblesseerd. Hierdoor moest hij de return in de play-offs van de Champions League tegen APOEL Nicosia aan zich voorbij laten gaan. Ook in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam kon hij niet in actie komen. Terwijl het Nederlands elftal in actie kwam in de EK-kwalificatie tegen Duitsland en Estland, werkte Van de Beek aan zijn herstel.

Van de Beek hervatte afgelopen de groepstraining bij Ajax en moest zodoende ook het eerste Champions League-duel met Lille aan zich voorbij laten gaan. Volgens het dagblad is het onwaarschijnlijk dat trainer Erik ten Hag de middenvelder direct tegen PSV in de basis zet en zal hij hooguit als invaller het veld betreden.

Het middenveld van Ajax werd tegen Lille gevormd door Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Quincy Promes. Afgaande op de berichtgeving van het dagblad lijkt dit ook het middenveld te worden voor het duel met PSV.