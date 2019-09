‘De eerste tien duels op de bank bij Ajax waren leuk, daarna wilde ik meer’

Dani de Wit begon het seizoen nog als speler van Ajax, maar koos er op de valreep toch voor om de overstap te maken naar AZ. In Alkmaar kwam hij binnen als opvolger van de naar Rusland vertrokken Guus Til en de middenvelder heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

De Wit begon bij Ajax nooit een Eredivisie-duel in de basis, maar heeft bij AZ nu al twee hele competitiewedstrijden in de benen: “Sinds mijn komst bij AZ heb ik allebei de competitiewedstrijden in de basis gestaan en beide wedstrijden uitgespeeld. Tussendoor nog een potje met Jong Oranje gespeeld. Het is zo lekker om op het hoogste niveau negentig minuten te maken”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

AZ treedt donderdagavond aan tegen Partizan Belgrado.

“Dat bevalt me wel, daar word ik fit van. Het geeft me een extra goed gevoel over mijn transfer naar AZ.” De Wit maakt zich met zijn nieuwe ploeg op voor het Europa League-duel met Partizan Belgrado van donderdagavond, nadat hij bij Ajax Europees vooral als invaller in actie kwam. De middenvelder hoopt namens AZ ook als basiskracht belangrijk te kunnen zijn over de grenzen: “De eerste tien wedstrijden was het leuk om bij Ajax 1 op de bank te zitten, ik genoot er echt van.”

“Maar na twintig duels dacht ik: ik wil meer. Aan het eind van het seizoen wist ik zeker: dit ga ik niet nóg een keer doen”, gaat De Wit, die aangeeft graag alles te willen geven voor zijn ploeg en zijn energie kwijt te willen kunnen, verder. “Dat kon niet bij Ajax, maar wel bij AZ. Een ploeg die goed en leuk voetbal speelt en actief is in de Europa League. Tel uit je winst.”