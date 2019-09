‘Wij meldden ons bij Ajax en zij waren heel duidelijk: geen optie tot koop’

Sven Botman is bij sc Heerenveen direct uitgegroeid tot vaste waarde. De verdediger miste nog geen minuut in de Eredivisie en stond zaterdag op het veld tegen Ajax, de club die hem dit seizoen verhuurt aan de Friezen. Hoewel Botman dit seizoen geen uitzicht had op speeltijd in Amsterdam, lijkt Ajax wel toekomst in hem te zien. De pogingen van Heerenveen om een optie tot koop te bedingen bleken immers vruchteloos.

Heerenveen wilde graag de mogelijkheid hebben om de negentienjarige stopper na dit seizoen te kunnen vastleggen. Toen de huurdeal op 27 juli werd bekendgemaakt, repten beide clubs niet over een optie tot koop. Bij Radio Camataru, een podcast van fansite FeanOnline, bevestigt technisch manager Gerry Hamstra dat Ajax niet wilde meewerken. "Wij hebben ons gemeld bij Ajax en zij waren heel duidelijk: geen optie tot koop. Wat wij wél doen bij huren, is dat er een bepaald verdienmodel op zit."

In the Zone | Ajax-huurling Botman: 'Ik leer hier uiteindelijk meer'

"Bij Sven was de optie tot koop niet bespreekbaar, maar er zit wel een verdienmodel in", aldus Hamstra, zonder in detail te treden. Tot nu toe is Heerenveen blij met de inbreng van Botman, verzekert de directeur. "Het mooie aan Sven is dat bijna iedereen wel weet wat hij kan. Het grappige is dat bij dit soort spelers altijd gekeken wordt naar wat ze niet kunnen. Van tevoren weet je natuurlijk niet hoe hij het op het hoogste niveau laat zien."

Botman kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De linkspoot heet een contract tot de zomer van 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Botman maakte sinds zijn negende al deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde op 17 augustus 2018 in de Eredivisie. Tot een optreden in Ajax 1 kwam het nog niet.