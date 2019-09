Ajax kwam met vernietigende boodschap: ‘Ik barstte in tranen uit’

Myron Boadu is dit seizoen van de uitblinkers bij AZ, maar de nog prille loopbaan van de pas achttienjarige aanvaller kende ook dieptepunten. Boadu werkte ooit een proefperiode af bij Ajax en de jonge AZ’er was zelf tevreden over de stage bij de Amsterdamse club. Ajax besloot destijds echter om de jeugdinternational niet op te nemen in de jeugdopleiding.

“Op mijn elfde ben ik op stage geweest bij Ajax. Daar vonden ze me niet goed genoeg”, blikt Boadu in gesprek met Voetbal International terug op de mislukte stageperiode bij Ajax. “Ik heb drie keer meegetraind en een oefenwedstrijd gespeeld. Daarin scoorde ik één keer, voor mijn gevoel was het goed gegaan. Ik was ervan overtuigd dat ze me eruit zouden pikken.”

Ajax besloot echter anders, tot verdriet van Boadu, die werd teruggestuurd naar amateurvereniging SC Buitenveldert. “Dat kwam hard aan. Thuis barstte ik in tranen uit. Mijn ouders zeiden dat alles goed zou komen en dat gebeurde: twee weken later meldde AZ zich. In de jaren erna was ik tijdens jeugdwedstrijden met AZ tegen Ajax extra gemotiveerd. Dan wilde ik ze in Amsterdam laten zien wat ze waren misgelopen. Het bleef steken.”

Boadu stuit met AZ in de groepsfase van de Europa League onder meer op Manchester United, zijn favoriete club in het buitenland. De AZ-aanvaller was dan ook door het dolle heen toen de Alkmaarders tijdens de loting aan the Red Devils werden gekoppeld. “Vooraf riep ik al door de bus dat het zou gaan gebeuren. Dus toen dat nog uitkwam ook, heb ik wel even zitten schreeuwen van vreugde. Het is een zware poule, met ook nog FK Partizan en FK Astana. Maar ik denk dat we iets moois kunnen bereiken.”