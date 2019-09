Emotioneel bezoek Bologna-selectie aan Mihajlovic na inspirerende speech

Sinisa Mihajlovic heeft zondagavond bij het Sant’Orsola ziekenhuis bezoek gekregen van de complete selectie van Bologna. De trainer wordt behandeld aan leukemie en ondergaat momenteel chemotherapie. Hij kon daardoor niet langs de lijn staan tegen Brescia, maar telefonisch sprak hij zijn spelers moed in tijdens de rust. Een 3-1 achterstand werd omgebogen in een 3-4 overwinning en na de wedstrijd stak de Bologna-selectie de trainer een hart onder de riem.

Eerder deze zomer werd leukemie geconstateerd bij Mihajlovic. Ondanks zijn ziekte stond de trainer nog wel langs de lijn in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Verona en SPAL. Inmiddels is hij de tweede fase van zijn behandeling ingegaan. Waar hij de afgelopen weken nog wel toestemming kreeg om de wedstrijden bij te wonen, moest hij nu verstek laten gaan.

Il #Bologna dopo la vittoria a Brescia è andato a trovare il suo allenatore, Sinisa #Mihajlovic, al Sant'Orsola.

La squadra ha fatto una sorpresa al tecnico serbo cantando il coro "dai Sinisa alè" e mettendo la sigla di "Scherzi a Parte" #ForzaSinisa pic.twitter.com/3XX1u1QO5C — Alessio De Giuseppe (@alessiodegiu) September 15, 2019

Toen Bologna na 45 minuten spelen met 3-1 achter stond, sprak Mihajlovic zijn ploeg telefonisch toe. "Mihajlovic was woedend en gaf die boodschap aan ons door in de pauze. De mentaliteit die hij overbracht, hebben we meegenomen. Dankzij hem speelden we zo", reageerde Rodrigo Palacio na afloop tegenover diverse Italiaanse media. Palacio tekende na rust voor de aansluitingstreffer, waarna Stefano Denswil en Riccardo Orsolini de eindstand op 3-4 bepaalden.

Onderweg naar huis stopte de spelersbus van Bologna bij het ziekenhuis waar Mihajlovic wordt behandeld. Op straat scandeerden de spelers de naam van hun trainer, die op zijn beurt uit het raam leunde en naar zijn selectie zwaaide.