FC Twente nadert Ajax en PSV en heeft vrijdag uitzicht op koppositie

FC Twente is zondag geklommen naar de derde plek in de Eredivisie. De ploeg van Gonzalo García García won met 2-3 van Fortuna Sittard, ondanks een rode kaart voor Keito Nakamura in de slotfase van de eerste helft. Uiteindelijk eindigden beide ploegen met een man minder. Twente heeft twaalf punten verzameld uit de eerste zes duels en staat daarmee slechts een punt onder Ajax en PSV. Vrijdag zou Twente, in ieder geval voor even, de koppositie kunnen overnemen door te winnen van Heracles Almelo.

Het leek in Sittard een probleemloze middag te worden voor het nog ongeslagen Twente. Binnen 24 minuten leidden de bezoekers al met 0-2; de tweede treffer van Twente was van grote schoonheid. Middenvelder Javier Espinosa dribbelde tussen een aantal spelers van Fortuna door, alvorens de bal van afstand in de verre bovenhoek te jagen. Na een kwartier spelen had Keito Nakamura de score al geopend. De Japanner werd bereikt door Aitor Cantalapiedra en tikte de bal langs de uitgekomen doelman Alexei Koselev. Namens Fortuna was Mark Diemers nog dicht bij de gelijkmaker, voordat Espinosa de marge verdubbelde.

Op slag van rust keerde de spanning echter terug, door een rode kaart van Nakamura. Na een sliding raakte hij de enkel van Felix Passlack, waarna arbiter Dennis Higler zich genoodzaakt zag om rood uit te delen. Het leidde tot nieuw geloof bij Fortuna, dat na de rust de jacht opende op de aansluitingstreffer. De beste kans daarop was na negen minuten voor Diemers, die net buiten het strafschopgebied uithaalde. Met een laag schot zocht hij de rechterhoek, maar doelman Joël Drommel maakte nagenoeg een spagaat en hield de bal met zijn voet op knappe wijze uit het doel.

Omdat Fortuna nadrukkelijk de aanval zocht, ontstond er echter ook ruimte voor Twente. Toen de Enschedeërs na 65 minuten de bal ontfutselden bij Rasmus Karjalainen, kwamen ze razendsnel voor het doel van Koselev. De keeper pareerde een schot van Cantalapiedra, maar kon niet voorkomen dat invaller Giorgi Aboerdzjania er 0-3 van maakte in de rebound. Collega-doelman Drommel mocht achttien minuten voor tijd opgelucht ademhalen: hij verkeek zich op een schot van Diemers waarna Bassala Sambou scoorde, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een buitenspelsituatie.

Twente leek dus met tien man de nul te gaan houden, maar kwam bedrogen uit door een eigen doelpunt van Haris Vuckic. Na een voorzet van Karjalainen kreeg Vuckic de bal tegen zijn schouder aan, waarmee hij Drommel passeerde. Spannend werd het desondanks niet meer. Integendeel: toen ook Fortuna verder moest met tien man, was de angel definitief uit de wedstrijd. Michael Pinto haalde de doorgebroken Rafik Zekhnini neer en moest het veld verlaten. Twente leek het duel zonder problemen uit te spelen, maar een counter van Fortuna leidde diep in de blessuretijd nog tot de 2-3 van Amadou Ciss, die dat zelfs vierde met een saldo. Niettemin werd Twente de vierde promovendus in de historie van de Eredivisie die ongeslagen bleef in de eerste zes duels na de promotie.