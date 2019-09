TSG Hoffenheim en Alfred Schreuder krijgen pak slaag op eigen veld

TSG Hoffenheim heeft zondagmiddag op eigen veld met ruime cijfers verloren van SC Freiburg: 0-3. Het was de tweede nederlaag van het seizoen voor het elftal van trainer Alfred Schreuder, die met zijn formatie de dertiende plaats bezet in de Bundesliga, met vier punten uit vier duels. Freiburg staat met negen punten uit vier wedstrijden op de derde plaats, slechts een punt achter koploper RB Leipzig.

Hoffenheim kende een valse start, want al na elf minuten opende Christian Günter de score namens Freiburg met een bekeken schot van dichtbij in de rechterbenedenhoek. Nils Petersen leek na een halfuur spelen de score te verdubbelen voor de bezoekers, maar de treffer van de aanvaller werd geannuleerd wegens buitenspel. Freiburg bleef vechten voor het tweede doelpunt en het was Janik Haberer die luttele minuten voor rust met een knal vanaf de rand van het strafschopgebied succesvol was.

Hoffenheim probeerde zich in de tweede helft terug te knokken in de wedstrijd, maar het ontbrak de ploeg van Schreuder aan stootkracht in de voorste linie. Ook het inbrengen van Jürgen Locadia bood geen soelaas. Petersen, die voor rust nog een treffer zag worden afgekeurd vanwege buitenspel, maakte na een uur spelen aan alle spanning een einde door van dichtbij de 0-3 aan te tekenen. Het goede voorbereidende werk was van Günter, de maker van de openingstreffer van Freiburg. Een zware nederlaag dus voor Hoffenheim, dat in de volgende speelronde op bezoek gaat bij het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst.