Neymar senior verrast met mededeling over PSG en Barcelona

Neymar hoopte vurig op een transfer naar Barcelona, zo meldt zijn vader. De aanvaller werd deze zomer hevig gelinkt aan een terugkeer, maar uiteindelijk kwam het niet tot een deal met Paris Saint-Germain. Neymar senior, tevens zaakwaarnemer van de dribbelaar, verrast woensdag door aan te geven dat een transfer in de nabije toekomst goed mogelijk is: "De onderhandelingen tussen de clubs zijn niet voorbij."

"Een Braziliaan wil alleen maar zijn waar hij gelukkig kan zijn", wordt de vader geciteerd door onder meer Foot Mercato. "Mijn zoon was erg gelukkig bij Barcelona. Toen zijn vrienden (Lionel Messi en Luis Suárez, red.) hem vroegen om terug te keren, raakte hem dat." Neymar senior vertelt dat een transfer niet simpel te realiseren was.

"Als zaakwaarnemer voel je je zwak als er geen structuur is waarin je zelf kan bepalen of je blijft of vertrekt", vervolgt hij zijn relaas. "Er was geen ontsnappingsclausule in zijn contract bij PSG en dat maakte dingen erg ingewikkeld. We hebben gevochten voor een overeenstemming. We hebben alles gegeven voor hem", besluit de vader van Neymar.

Neymar staat inmiddels voor zijn rentree in het shirt van PSG. De Braziliaan heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld voor de Franse grootmacht. Om uiteenlopende redenen zat de international nog niet bij de wedstrijdselectie. De kans is groot dat de aanvaller zaterdag in het Parc des Princes tegen Strasbourg (17.30 uur) weer op het veld verschijnt.