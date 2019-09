Braziliaans model dat Neymar beschuldigde nu zelf in strafbankje

Najila Trindade, de Braziliaanse vrouw die Neymar in mei beschuldigde van seksueel misbruik in een hotelkamer in Parijs, is dinsdag door de politie in São Paulo aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte, laster en afpersing. Haar partner Estivens Alves wordt aangeklaagd voor het feit dat hij erotisch materiaal, afkomstig van Trindade, heeft doorgespeeld aan een Braziliaanse journalist.

Trindade had enige tijd via WhatsApp contact met Neymar en de berichtjes leidden tot een afspraak in Parijs op 15 mei, daar de aanvaller bij Paris Saint-Germain onder contract staat. Trindade zei in gesprek met SBT Brasil dat ze twee dagen na het vermeende incident op de hotelkamer in de Franse hoofdstad terugkeerde richting Brazilië, maar dat de aangifte vanwege de emotionele stress pas op 31 mei plaatsvond. Neymar liet vervolgens via Instagram weten dat de beschuldigingen onderdeel waren van een plan om hem af te persen.

De politie in São Paulo onderzocht de aangifte van Trindade grondig, maar vond geen bewijzen om Neymar aan te klagen. Ook de openbaar aanklager kwam al snel tot de conclusie dat de beschuldigingen van het Braziliaanse model ongegrond waren, mede door het feit dat Trindade niet voldoende medewerking verleende tijdens het onderzoek. Zo zou de 26-jarige vrouw onder meer haar mobiele telefoon niet hebben willen afgeven, ondanks het feit dat de aanranding van Neymar daarop te zien zou zijn. Het onderzoek werd onlangs definitief stopgezet.

Neymar was niet alleen vanwege de vermeende verkrachtingszaak veelvuldig in het nieuws deze zomer, ook de geruchten rondom een terugkeer bij Barcelona hielden de gemoederen lange tijd bezig. Een topdelegatie van de Spaanse kampioen sprak in Parijs met vertegenwoordigers van PSG over een transfer van de aanvaller, maar een definitieve deal werd in de slotdagen van de transfermarkt niet gesloten.