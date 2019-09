Duitsland - Nederland: blessures, aanvang en vermoedelijke opstellingen

Het Nederlands elftal hervat de EK-kwalificatiereeks vrijdagavond met een uitwedstrijd tegen Duitsland. Na de verloren Nations League-finale tegen Portugal wacht nu opnieuw een confrontatie met een voetbalgrootmacht. Bij een nederlaag van Oranje kan de achterstand op koploper Noord-Ierland, dat vrijdagavond thuis speelt tegen Luxemburg, oplopen naar liefst twaalf punten. Desondanks is er van paniek geen sprake bij bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers, daar de stand op de ranglijst een vertekend beeld geeft. De Noord-Ieren hebben immers al twee wedstrijden meer gespeeld en pakten de punten tegen de op papier zwakkere tegenstanders uit de poule.

“Het duel met Duitsland is geen sleutelwedstrijd”, zei Koeman afgelopen maandag tijdens de persconferentie in Zeist. “Nee, ook niet voor de rest van de kwalificatie. We moeten twaalf punten halen in de wedstrijden tegen Estland en Wit-Rusland en de betere zijn in de onderlinge duels met Noord-Ierland. Ik wil niet zo panisch doen als er hier en daar wordt geschreven. Er zijn veel scenario's mogelijk, laten we van wedstrijd tot wedstrijd leven. Maar Duitsland-uit is niet cruciaal.”

Nederland - Duitsland 2-3

Op 24 maart van dit jaar stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar. De bezoekers waren Oranje de baas in de eerste helft en de 0-1 van Leroy Sané in de eerste helft was dan ook verdiend. Ryan Babel had in de eerste helft twee grote kansen, maar tot twee keer toe stond Manuel Neuer in de weg. Waar de aanvaller van Galatasaray zijn kansen onbenut liet, was het aan de andere kant wel raak toen Serge Gnabry zichzelf knap vrijspeelde en de bal onhoudbaar in de kruising achter Jasper Cillessen schoot.

Waar de Duitsers in de eerste 45 minuten de bovenliggende partij waren, had het team van Ronald Koeman na de thee de overhand. Op aangeven van Memphis Depay kopte Matthijs de Ligt al snel de aansluitingstreffer in de verre hoek tegen de touwen. Na iets meer dan een uur spelen was het Depay zelf die Neuer liet vissen. Het Nederlands elftal groeide in de wedstrijd en kon de overwinning ruiken. Toch waren het de Duitsers die de drie punten mee namen uit Amsterdam, want vlak voor tijd schoof Schulz de bal in de verre hoek.

Blessures Nederland en Duitsland

Oranje moet het doen zonder Donny van de Beek. De aanvallende middenvelder liep onlangs bij Ajax een spierblessure op en moest daardoor de wedstrijden tegen APOEL Nisocia en Sparta Rotterdam aan zich voorbij laten gaan. Ook Steven Bergwijn is er niet bij. Hij liep tegen RKC Waalwijk een blessure op en heeft zich afgemeld bij de bondscoach. Justin Kluivert werd opgeroepen als vervanger van de PSV-aanvaller. Eerder kreeg Koeman al een afmelding vanuit Italië. Stefan de Vrij is niet fit genoeg voor de duels met Duitsland en Estland en meldde zich af. Voor de verdediger van Internazionale werd geen vervanger opgeroepen.

Aan de kant van Duitsland is het ontbreken van Leroy Sané een groot gemis. De buitenspeler van Manchester City liep vorige maand in de wedstrijd tegen Liverpool een zware knieblessure op. Na een operatie zal hij maanden nodig hebben om volledig te herstellen. “Sané is een geweldige speler, maar ze hebben meer geweldige aanvallers. Ze wisselen voorin veel van positie en hebben daar veel snelheid. We moeten het vrijdag beter doen dan destijds in de eerste helft. Het ligt gewoon dichtbij elkaar”, reageerde Koeman op de absentie van de Duitse aanvaller. Donderdag gaf Löw op een persconferentie aan dat hij ook niet kan beschikken over de geblesseerde Leon Goretzka, terwijl ook Thilo Kehrer, Julian Draxler en Antonio Rüdiger er niet bij zijn.

Vermoedelijke opstellingen

Het Duitse BILD bracht donderdag al naar buiten hoe bondscoach Joachim Löw zijn ploeg laat starten tegen Oranje. De verwachting is dat Duitsland met drie centrale verdedigers speelt. Op die manier speelden onze Oosterburen ook al in de Johan Cruijff ArenA en daar had Nederland het toen lastig mee. Joshua Kimmich en Toni Kroos vormen waarschijnlijk het blok voor de achterhoede. Timo Werner heeft de beste papieren om Sané te vervangen in de voorhoede, die verder bestaat uit Marco Reus en Serge Gnabry. “4-3-3 of 5-2-3, het team beheerst beide tactieken”, aldus Löw donderdag tijdens het persmoment.

De opstelling van Oranje zal weinig verrassingen kennen. Jasper Cillessen neemt plaats onder de lat en met Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt heeft hij het bekende duo voor zich. Op de rechtsbackpositie krijgt Denzel Dumfries de voorkeur boven Joël Veltman, die sinds lange tijd weer bij het eerst bij het Nederlands elftal zit. Daley Blind speelt bij Ajax als centrumverdediger en controlerende middenvelder, maar start naar verwachting tegen Duitsland als linksback.

Koeman houdt naar alle waarschijnlijkheid vast aan zijn vaste formatie op het middenveld, met Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. De bondscoach liet donderdag weinig los over zijn basisopstelling. "Het zou slecht zijn als ik heb getwijfeld", aldus de keuzeheer. "Ik heb hier vanaf juni over kunnen nadenken. Vergeleken met de laatste interlands zal ik ook weinig veranderen."

De bondscoach moet noodgedwongen een wijziging doorvoeren, daar Bergwijn er vanwege een blessure niet is. Daardoor zal de voorhoede bestaan uit Quincy Promes, Memphis Depay en Ryan Babel. Justin Kluivert, de vervanger van Bergwijn, zal genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Duitsland: Neuer; Ginter, Süle, Tah; Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Reus, Werner.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries; De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel

De vermoedelijke opstelling van Oranje volgens het Algemeen Dagblad.

Aanvang en live-uitzending

De wedstrijd tussen Duitsland en Nederland wordt vrijdagavond gespeeld in het Volksparkstadion in Hamburg en begint om 20.45 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 1. Henry Schut presenteert vanaf 20.25 uur de voorbeschouwing. De analisten zijn Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart. Frank Snoeks geeft het commentaar tijdens de wedstrijd.