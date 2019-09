Slecht nieuws voor Duitsland daags voor duel met Oranje: ‘Een tegenvaller’

Het nationale elftal van Duitsland speelt vrijdagavond tegen Nederland zonder Leon Goretzka. Bondscoach Joachim Löw heeft bekendgemaakt dat de aanvallende middenvelder van Bayern München een lichte blessure heeft en niet inzetbaar is in de EK-kwalificatiewedstrijd in Hamburg.

“Een tegenvaller, voor een jong team is het goed om zo veel mogelijk in dezelfde samenstelling te spelen”, benadrukte Löw daags voor de krachtmeting. “Desondanks gaan we met een uitstekend gevoel de wedstrijd in.” Löw kan ook niet beschikken over de al langer geblesseerde aanvallers Julian Draxler en Leroy Sané.

Löw houdt vrijdag vast aan Manuel Neuer als eerste doelman, maar sluit niet uit dat Marc-André Ter Stegen later in de EK-kwalificatie onder de lat zal staan. "We kiezen in ieder geval voor de wedstrijd tegen Nederland voor Manuel", zei Löw. "Afgelopen jaar was ik in Barcelona en heb ik Ter Stegen verteld dat hij zijn duels nog gaat krijgen. Laten we afwachten wie er maandag tegen Noord-Ierland onder de lat staat."

Löw vertelde dat dat Serge Gnabry in ieder geval in de aanval zal spelen. "Hij zal bij mij altijd spelen." Als vervangers voor Sané noemde Löw Julian Brandt van Borussia Dortmund of Timo Werner van RB Leipzig, maar de definitieve beslissing gaf hij nog niet prijs. Hij is op zijn hoede voor Oranje. "Je kunt ze vergelijken met het elftal van Ajax', meent Löw. 'Hun spel lijkt op dat van de nationale ploeg. De Ajax-school met aanvallend voetbal, veel positiewisselingen, snelle combinaties en snel handelen bij balverlies."