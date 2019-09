Basisklant van succesjaar 2018/19 moet ‘even geduld’ hebben bij Ajax

Sergiño Dest lijkt Noussair Mazraoui te zijn gepasseerd in de pikorde van Ajax. Mazraoui was woensdag geschorst voor het duel met APOEL Nicosia (2-0) en werd vervangen door Dest, die een sterke wedstrijd speelde. Ook zondag tegen Sparta Rotterdam (1-4 zege) kreeg de achttienjarige rechtsback het vertrouwen van trainer Erik ten Hag. Analisten Kenneth Pérez en Ronald de Boer raakten onder de indruk van Dest.

Pérez lichtte bij Dit was het Weekend op FOX Sports meerdere momenten uit waarin Dest gevaar van Sparta onschadelijk maakte. "Wat een heerlijk wapen is zijn snelheid", aldus de oud-voetballer. "Hij heeft bovendien een goed oriëntatievermogen, weet wanneer een gevaarlijke situatie kan ontstaan en wanneer hij erbij moet komen. Dat is een groot goed." De Boer merkt dat Dest ondanks zijn leeftijd 'totaal geen angst' heeft. De jeugdtrainer van Ajax kent Dest uit de jeugdopleiding en merkt dat hij zich snel heeft ontwikkeld.

"Hij was eigenlijk rechtsbuiten, maar daar was hij toch te onstuimig. Hij had wel bepaalde specifieke wapens. Hij is nu een moderne rechtsback die continu opkomt", vertelt De Boer. "Het verdedigende aspect gaat ook steeds beter. Hij is zich steeds bewuster van het feit dat je op bepaalde plekken op het veld simpeler moet gaan spelen. Hij stond vandaag in de spits, rechtsbuiten, rechtshalf en rechtsback. Hij komt overal en het is heel lastig voor een tegenstander om daar rekening mee te houden."

Volgens Pérez is een concurrentiestrijd ontstaan tussen Mazraoui, Dest en Joël Veltman om de rechtsbackpositie. "Mazraoui speelt vaak op het middenveld in plaats van als rechtsback, al denk ik eigenlijk niet dat hij daar goed genoeg voor is. Vorig seizoen heeft hij een heel goed seizoen gedraaid als rechtsback", weet de Deen. De Boer voegt toe dat Erik ten Hag op dit moment 'niet om Dest heen kan'. "Hij deed het goed in de Champions League en ook nu weer. Hij is nog jong en zal nog wel wispelturig zijn, maar op dit moment kiest hij duidelijk voor Dest. Mazraoui moet even geduld hebben."