Daley Blind gruwelt van ‘leugens’ van Driessen: ‘Nergens op gebaseerd’

Daley Blind is absoluut niet gediend van de 'leugens' die over hem en Erik ten Hag de ronde doen. De verdediger annex middenvelder van Ajax hekelt het verhaal dat door Valentijn Driessen bij Veronica Inside werd gebracht dat hij bij de trainer had geëist dat hij als middenvelder ingezet moest worden. In gesprek met Voetbal International verwijst Blind dit gerucht naar het rijk der fabelen.

"Ik vind het vervelend dat er op televisie leugens over me worden verspreid", zegt Blind zondag na afloop van de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. "Ik kan er niet veel mee, maar het zorgt voor onrust. Dat is helemaal niet nodig. Kritiek vind ik prima, een mening is altijd goed, maar het zijn leugens die nergens op gebaseerd zijn."

Blind, die tegen Sparta weer als centrale verdediger fungeerde, erkent dat hij regelmatig praat met Ten Hag over zijn rol in het elftal. "Ik heb niet specifiek een gesprek met Ten Hag gehad over mijn positie. Natuurlijk praat je aan het begin van het seizoen en gedurende de trainingen en wedstrijden over wat goed voelt", aldus Blind, die ook aangeeft dat het hele team vaak samen zit.

De routinier geeft aan dat de spelers en staf met z'n allen gesprekken hebben gehad over de samenstelling van het elftal. "Ik sta er al jaren hetzelfde in: ik speel waar de trainer me nodig heeft. Ik denk dat ik het elftal in deze fase van de competitie, waarin het team nog moest groeien, meer kan helpen van achteruit", aldus Blind.