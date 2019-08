Barcelona begaat opnieuw misstap; Ansu Fati schrijft geschiedenis

Barcelona heeft zaterdagavond wederom dure punten in LaLiga laten liggen. Het team van Ernesto Valverde kwam op bezoek bij Osasuna niet verder dan een gelijkspel: 2-2. De regerend landskampioen van Spanje staat zodoende na drie speeldagen pas op vier punten, na de nederlaag bij Athletic Club (1-0) en de zege op Real Betis (5-2). Valverde koos voor dezelfde elf als tegen Real Betis, maar zag zich na rust gedwongen om zijn plannen te wijzigen. Met name de entree van Arthur had een positief effect op het spel.

Barcelona zat voor rust niet goed in de wedstrijd en kwam zelfs niet tot een gericht schot op het doel van Rubén. Valverde keek lijdzaam toe hoe zijn spelers niet erin slaagden om te imponeren en vooral in aanvallend opzicht een zeer stroperige indruk maakten. Dat Osasuna na zeven minuten al de leiding nam, en op dezelfde manier als Athletic Club tegen de Catalanen, was zonder meer een vroege domper voor de Catalanen.

Na een voorzet vanaf de rechterkant van Brandon werkte de vrijgelaten Roberto Torres met een volley bij de tweede paal op harde wijze de 1-0 achter Marc-André ter Stegen. Pas in de laatste tien minuten voor rust oogde Barcelona wat comfortabeler op het veld, maar nog steeds zonder de Basken in het nauw te drijven. Valverde liet Nelson Semedo in de rust in de kleedkamer, ten faveure van Arthur Fati, en dat bleek een gouden wissel.

De tweede helft was vijf minuten oud toen de zestienjarige een voorzet van Carlos Pérez vanaf de rechterkant in de linkerhoek achter Rubén kopte: 1-1. Sergi Roberto had op dat moment de plek van Semedo overgenomen, De Jong nam de initiële positie van Roberto in en Rafinha zakte een linie terug, ten faveure van Fati. Rafinha werd na nog geen uur spelen vervangen door Arthur en ook dat pakte voordelig uit voor de Catalanen.

Luttele minuten later veroverde Sergio Busquets de bal vlak voor het strafschopgebied van de Basken, waarna Pérez de bal aan Arthur gaf. De Braziliaan maakte ruimte voor een schot en krulde het leer buiten het bereik van Rubén in de hoek: 1-2. Het was pas zijn eerste officiële goal voor de Catalanen. Zeventien minuten voor tijd vroeg El Sadar om een tweede gele kaart voor De Jong, nadat hij met een wilde armbeweging een luchtduel met Ezequiel Ávila was aangegaan, maar daar wilde de scheidsrechterlijke leiding niet aan.

De inspanningen van Osasuna werden negen minuten voor tijd beloond, toen een bal van Oier Sanjurjo tegen de arm van Gerard Piqué aanging en de arbiter naar de stip wees. Roberto Torres faalde niet en tekende vanaf elf meter ook voor de 2-2. Valverde wijzigde zijn team voor de laatste keer en bracht Arturo Vidal in, als vervanger van De Jong. Meer doelpunten vielen er niet in El Sadar. Pérez had op aangeven van Arthur nog de 2-3 kunnen maken, maar Rubén greep tijdig in.