Kieft trekt conclusie na Ajax - APOEL: ‘De selectie is blijkbaar niet op orde’

Wim Kieft vindt dat Ajax niet goed heeft geanticipeerd op het vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne. De oud-voetballer trekt die conclusie na de wedstrijd tegen APOEL Nicosia, die de ploeg van trainer Erik ten Hag met 2-0 wist te winnen. De coach moest puzzelen met zijn opstelling doordat Donny van de Beek en Noussair Mazraoui er door een blessure en schorsing niet bij waren. Ten Hag koos voor Lisandro Martínez en Edson Álvarez op het middenveld en dat is volgens Kieft veelzeggend. “Het is een serieuze zaak als je het gemis van Donny van de Beek oplost met de centrale verdedigers”, aldus Kieft. “Tegen APOEL Nicosia nog wel."

“Je kan zeggen dat je in een opbouwfase zit, maar Ajax is meer dan zes weken onderweg en dan moet je constateren dat de selectie blijkbaar niet op orde is”, aldus Kieft, die constateert dat Razvan Marin en Quincy Promes aanpassingsproblemen hebben of moeite met het niveau. “Martínez en Álvarez zijn geen middenvelders waarmee je Europa in kan. Sterker, het zijn gewoon verdedigers. Martínez heeft een aardige inspeelpass, misschien ook op het middenveld, maar hij voelt zich beter achterin. Hoe je ook gaat schuiven, zelfs bij een terugkeer van Van de Beek kom je altijd een of twee middenvelders tekort.”

Volgens Kieft is het begrijpelijk dat er nu wordt gezegd dat Ajax Lasse Schöne gemakkelijk naar Genoa heeft laten gaan. Hij denkt echter dat de Deense middenvelder er klaar mee was om zich weer te moeten bewijzen in de voorbereiding om voor de zoveelste keer zijn basisplaats terug te veroveren. “De club heeft hem niet laten gaan uit loyaliteit. Dat zou wel verschrikkelijk onverstandig zijn in een situatie dat je je moet kwalificeren voor de Champions League. Ajax had Schöne graag gehouden, maar de pijp was ongetwijfeld leeg bij hem. Hij kon het niveau niet meer aan.”

Kieft vindt dat Ajax nog ver weg is van het niveau van vorig seizoen en ziet dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Hij weet niet of het realistisch is om dezelfde prestaties en hetzelfde niveau als vorig seizoen na te streven. Met het vertrek van De Jong en De Ligt is er wat de oud-international betreft te veel kwaliteit ingeleverd. Quincy Promes werd aangetrokken, maar hij moet nog genoegen nemen met een bijrol.

“Volgens de kenners kan hij op alle offensieve posities uit de voeten en is geweldig tussen de linies. Alleen heeft hij nog niets laten zien en bleef tegen APOEL op de bank. Je hoort dat hij meer aanpassingstijd nodig heeft, maar Ajax heeft toch niet zo veel voor hem betaald om in de toekomst van hem te genieten? Zo iemand haal je als directe versterking”, aldus Kieft. “Volgens Ten Hag is het moeilijk om te spelen in het Ajax-systeem, maar dat slaat nergens op. Of in de hele wereld alleen Ajax dominant aanvallend voetbal speelt.”