Chris Smalling verlaat Manchester United: ‘Dit is precies wat ik nodig had’

Chris Smalling vervolgt zijn loopbaan in Italië. AS Roma maakt vrijdagavond officieel bekend dat de verdediger tot het eind van het seizoen wordt gehuurd van Manchester United. De huursom bedraagt drie miljoen euro, zo bevestigen Giallorossi. Uit eerdere berichtgeving werd al duidelijk dat er geen sprake is van een optie tot koop.

Voor Smalling betekent het zijn eerste avontuur buiten de Engelse landsgrenzen. De 31-voudig international van Engeland speelt al sinds 2010 voor Manchester United, maar hoefde dit seizoen niet op een basisplaats te rekenen. Door de komst van Harry Maguire daalde Smalling verder in de pikorde van manager Ole Gunnar Solskjaer. Een vertrek op huurbasis was voor alle partijen het beste, zo besloten Manchester United en Smalling.

"We zijn blij om een speler met zijn internationale ervaring naar Rome te halen", vertelt sportief directeur Gianluca Petrachi van Roma. "We zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de ploeg en aan de ontwikkeling van zijn medespelers." Smalling, die rugnummer 6 krijgt in Italië, noemt Roma een 'geweldige club, met grote ambities. "Dat is wat ik nodig had. Ik ben heel gelukkig om hier te zijn."

Roma werd de afgelopen weken met diverse centrale verdedigers in verband gebracht. Onder meer Daniele Rugani van Juventus en Dejan Lovren van Liverpool werden hevig gelinkt aan de club van aanvaller Justin Kluivert. Volgens Italiaanse media lijken Rugani en Lovren na de komst van Smalling niet meer naar Rome te verkassen. Het contract van Smalling bij Manchester United loopt nog door tot medio 2022.