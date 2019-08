Oranje Leeuwinnen beginnen met monsterzege; 33 schoten tegen 0

Het Nederlands vrouwenelftal is uitstekend begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2021. De regerend Europees kampioen boekte in en tegen Estland een monsterzege: 0-7. Oranje was oppermachtig en vuurde in totaal 33 doelpogingen af, tegenover 0 van Estland. Op dinsdag wacht de tweede groepswedstrijd tegen Turkije. De negen groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Engeland.

Het duel tussen de nummers 99 en 3 van de FIFA-wereldranglijst was eigenlijk nooit spannend. Van meet af aan was sprake van eenrichtingsverkeer in Tallinn. Al in de derde minuut trof Jill Roord, de vervanger van de geblesseerde Lieke Martens, de lat met een schot van grote afstand. De kansen stapelden zich op; de grootste, voorafgaand aan de 0-1, was voor Vivianne Miedema. De spits omspeelde de keeper, maar faalde voor een leeg doel. Even daarna trof Miedema de paal. Na 26 minuten haalde ze toch haar gram, met een fraai afstandsschot: 0-1.

Daarmee was de ban gebroken en Oranje pakte door. Nadat Anouk Dekker de bal tegen de lat vuurde, benutte Roord de rebound. Sherida Spitse vergrootte de marge vanuit een vrije trap naar drie: de middenvelder liftte de bal over de muur en zag de Estse keeper Getriin Strigin de bal in eigen doel slaan. Vijf minuten na rust was Spitse opnieuw trefzeker vanuit een vrije trap: vanaf circa 25 meter vond de routinier de verre hoek. Halverwege het tweede bedrijf leverde invaller Shanice van de Sanden een puntgave voorzet op Miedema, die het voorbereidend werk op waarde inschatte: 0-5.

Oranje bleek nog niet uitgeraasd. Negen minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Dominique Bloodworth er 0-6 van, uit een harde kopbal na een vrije trap van Spitse. Invaller Ellen Janssen deed er nog een schepje bovenop na een slippertje in de defensie van Estland. De invaller kopte de bal met een boogje over keeper Strigin, die bepaald niet kon terugkijken op een geslaagde wedstrijd. Janssen bepaalde daarmee de eindstand.