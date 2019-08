‘Het is beter in de spiegel te kijken dan de pijlen op Van der Sar te richten'

Het Nederlands voetbal heeft een goede week achter de rug, daar Ajax, PSV, Feyenoord en AZ allemaal de groepsfase van een Europees toernooi wisten te halen. Het is goed mogelijk dat met de invoering van de Super League de structuur van het Europees voetbal op de schop gaat. Valentijn Driessen benadrukt dat het misplaatst is om te denken dat Edwin van der Sar als bestuurslid van de ECA (European Club Association) alleen aan de belangen van Ajax denkt als hij aanschuift bij de vergaderingen over deze verschuivingen.

“In de wandelgangen hoor je die geluiden bij concurrenten van Ajax en subtoppers in de Eredivisie”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Van der Sar schreef eerder deze week in zijn column dat die geluiden niet kloppen. “Vanuit zijn functie als bestuurslid ECA ligt dat misschien voor de hand, omdat Van der Sar dichtbij het vuur zit. Deze beeldvorming stoort Van der Sar zodanig dat hij er woorden aan vuil wilde maken in zijn column. Mede in de hoop daarmee het geroddel achter de hand een halt toe te roepen.”

“Andere Nederlandse clubs als PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse zijn ook lid van de ECA en praten mee over de toekomst van de Europese bekertoernooien na 2024”, vervolgt de journalist van De Telegraaf. Hij benadrukt dat de grote clubs meer invloed hebben en voor een zogenaamde Super League zijn. Ook Van der Sar is voorstander van de komst van een nieuw Europees toernooi. “Hoewel alles en iedereen te hoop loopt tegen dit idee van de Super League, is de vorming een natuurlijk proces van vooruitgang en verdere internationalisering.”

Driessen noemt het een voordeel dat er achter de Super League nog twee Europese clubtoernooien zullen komen. “Daardoor zijn waarschijnlijk vijf Eredivisie-clubs verzekerd van een plaats in de internationale voetbalpiramide. Dan lopen clubs als PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse niet meer het risico uitgeschakeld te worden in de voorrondes”, aldus Driessen, die stelt dat de Nederlandse clubs daardoor meer inkomsten krijgen en een meer beter beleid kunnen voeren. “Welke Nederlandse club kan dat nu bezwaarlijk vinden?”

“Daar maakt Van der Sar zich ook sterk voor als hij met afgevaardigden van Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München en Manchester City aan tafel zit”, gaat hij verder. Driessen stelt dat het goed is dat PSV en Feyenoord willen aanhaken bij de Super League, door sportieve stappen te zetten. “Want dat ze een uitnodiging krijgen vanwege hun historie of huidige Europese prestaties, zoals Ajax, ligt niet voor de hand. Het is daarom beter eerst in de spiegel te kijken dan de pijlen op Van der Sar te richten.”