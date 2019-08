Arsenal - Tottenham Hotspur: de heuse nachtmerrie van Christian Eriksen

Arsenal startte het nieuwe seizoen in de Premier League met twee zeges: 0-1 bij Newcastle United en 2-1 tegen Burnley. De topper tegen Liverpool (3-1) ging vervolgens verloren. Tottenham Hotspur stapte in de seizoensouverture eveneens als winnaar van het veld, 3-1 tegen Aston Villa, maar daarna volgden misstappen tegen Manchester City (2-2) en Newcastle United (0-1). Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Emirates Stadium, zondagmiddag vanaf 17.30 uur.

O Arsenal won slechts twee van de laatste tien Premier League-wedstrijden tegen Tottenham Hotspur: vijf remises, drie nederlagen. Beide overwinningen vonden in de laatste twee seizoenen voor eigen publiek plaats.

O Tottenham Hotspur stapte in slechts 1 van de laatste 26 Premier League-visites aan Arsenal als winnaar van het veld: 10 remises, 15 nederlagen. In november 2010 bogen the Spurs een 2-0 achterstand om in een 2-3 overwinning.

O Tottenham Hotspur won afgelopen seizoen in het kader van de League Cup met 0-2 in het Emirates Stadium, zeventien dagen na een competitienederlaag in hetzelfde stadion. The Spurs wonnen slechts een keer eerder twee officiële uitduels met Arsenal op rij: in 1925 en 1926.

O Vijf van de laatste veertien doelpunten in Premier League-duels tussen Arsenal en Tottenham Hotspur ontstonden uit een strafschop. In geen enkele andere Premier League-ontmoeting werden meer strafschoppen verzilverd: achttien, evenveel als in de wedstrijden tussen Everton en Newcastle United.

O Arsenal heeft in de maand september meer Premier League-overwinningen (60) dan welke andere club dan ook, evenals het allerhoogste winstpercentage (61 procent). De laatste verloren Noord-Londense derby in september in welke competitie dan ook dateert van 1969: na de 2-3 nederlaag volgden zes overwinningen en vier remises.

O Arsenal verloor van Crystal Palace in zijn laatste Londense thuisderby, een 2-3 nederlaag in april. Sinds februari 2006, toen Chelsea én West Ham United een maatje te groot waren, verloor Arsenal niet meer twee opeenvolgende thuisderby’s.

O Tottenham Hotspur en het puntloze Watford zijn dit seizoen de enige clubs in de Premier League die in elk van de eerste drie competitieduels als eerste op achterstand kwamen. De laatste keer dat the Spurs dat in de eerste vier Premier League-wedstrijden overkwam, was in 2008/09.

O Tottenham Hotspur won niet één van de laatste zeven uitwedstrijden in de Premier League: een remise, zes nederlagen. De laatste langere reeks zonder overwinning op verplaats in competitieverband dateert van 2011/12, toen de Londenaren tussen december 2011 en april 2012 acht uitduels op een zege wachtten.

O Christian Eriksen wordt, als hij scoort, de vijfde voetballer met minimaal vijftig Premier League-doelpunten in het tenue van Tottenham Hotspur. Hij scoorde in zijn elf voorgaande competitiewedstrijden tegen Arsenal niet één keer en daarmee is ook de tegenstander genoemd tegen wie hij het vaakst speelde zonder te scoren.

O Harry Kane maakte namens Tottenham Hotspur negen doelpunten in alle competities tegen Arsenal. Alleen Emmanuel Adebayor en Bobby Smith (beiden 10) waren in het verleden goed voor meer doelpunten in de onderlinge wedstrijden.

O Unai Emery won tot dusver elk van zijn vier thuiswedstrijden in competitieverband tegen Mauricio Pochettino: drie duels met Valencia tegen Espanyol (2009/10, 2010/11 en 2011/12) en afgelopen seizoen met Arsenal tegen Tottenham Hotspur.

