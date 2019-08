Löw neemt debutant op in selectie voor treffen met Oranje

Bondscoach Joachim Löw heeft zijn 22-koppige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Nederland en Noord-Ierland bekendgemaakt. Luca Waldschmidt van SC Freiburg mag zich voor het eerst bij die Mannschaft melden. Julian Draxler van Paris Saint-Germain heeft geen uitnodiging ontvangen van Löw.

Duitsland staat op vrijdag 6 september eerst in Hamburg tegenover Nederland, waarna drie dagen later in Belfast de ontmoeting met Noord-Ierland volgt. Löw heeft voor die ontmoetingen met Waldschmidt één nieuweling aan zijn selectie toegevoegd. De 23-jarige spits, met een verleden bij Hamburger SV en Eintracht Frankfurt, was namens SC Freiburg in de eerste drie wedstrijden van het seizoen goed voor drie doelpunten.

De selectie van die Mannschaft bevat niet al teveel grote verrassingen. Emre Can van Juventus is terug van een blessure en weer uitgenodigd door Löw, terwijl Draxler niet tot het keurkorps behoort. Leroy Sané is er tevens niet bij, daar de vleugelaanvaller van Manchester City een zware knieblessure heeft opgelopen en voorlopig uit de roulatie zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman zal vrijdag zijn selectie voor de wedstrijden tegen Duitslans en Estland bekendmaken.

Volledige selectie Duitsland:

Doel: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Verdediging: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenveld: Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (1. FC Köln), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Aanval: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Luca Waldschmidt (SC Freiburg) en Timo Werner (RB Leipzig).