Julian Draxler verlaat Paris Saint-Germain na 6,5 jaar voor nieuwe uitdaging

Maandag, 18 september 2023 om 19:33 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:23

Julian Draxler is de volgende grote naam die Europa verlaat voor een dienstverband in het Midden-Oosten. De 29-jarige aanvaller annex middenvelder verruilt Paris Saint-Germain voor Al-Ahli SC in Qatar, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Draxler heeft een contract voor twee seizoenen getekend.

De Qatarezen betalen naar verluidt negen miljoen euro aan PSG, dat graag van Draxler af wilde. De 58-voudig international van het Duitse elftal kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor SL Benfica, maar wist daar geen potten te breken. Draxler kwam tot achttien wedstrijden voor de ploeg van ex-PSV’er Roger Schmidt en was daarin goed voor twee doelpunten. De rechtspoot kampte met verschillende blessures, waardoor hij 25 wedstrijden moest missen.

Official, confirmed. Julian Draxler has joined Qatari side Al Ahli SC from PSG on permanent deal ?????? Contract valid until June 2025. pic.twitter.com/pyQy3Pc1ZN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2023

Draxler werd door PSG niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League en trainde al een tijdje apart van de groep. Met zijn vertrek naar Qatar komt er een einde aan een periode van 6,5 jaar in de Franse hoofdstad. Les Parisiens betaalden begin 2017 ruim 36 miljoen euro aan VfL Wolfsburg om hem los te weken. Draxler wist in 198 wedstrijden voor PSG 26 doelpunten te maken en 41 assists te produceren. De Duitser won veertien prijzen met de Fransen.

Luis Enrique is hoopvol en spreekt niet van sportieve crisis

PSG neemt het dinsdagavond op tegen Borussia Dortmund in de Champions League en zal hopen dat het beter gaat dan in de competitiewedstrijden tot dusver. De ploeg van Luis Enrique staat na vijf duels op de teleurstellende vijfde plaats in de Ligue 1 en wist tot dusver pas twee wedstrijden te winnen. Van de overige drie duels werden er twee gelijkgespeeld.

“Het klopt dat we niet goed zijn begonnen”, begint Enrique op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Dortmund. “Elke keer als ik bij een nieuwe club begin, gebeurt mij dat. Dit is een ploeg met veel ambitie en daar ben ik erg blij mee. Ik weet dat het altijd lastig is om de tijd te vragen, maar we zullen goed voetbal spelen en we gaan goede resultaten halen. Dat weet ik zeker. Spelers moeten gewoon begrijpen hoe ik wil spelen, dat is een proces.”