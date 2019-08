Dit zijn morgen alle mogelijke tegenstanders van Ajax in de Champions League

Ajax bereikte woensdagavond de groepsfase van de Champions League, door in de laatste voorronde af te rekenen met APOEL Nicosia. Het betekent dat de Amsterdammers donderdagavond de koker in zullen gaan voor de loting van het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Tijdens de loting in Monaco hebben de Amsterdammers een plaats in pot 2.

De loting voor de groepsfase van de Champions League vindt plaats op donderdag 29 augustus vanaf 18.00 uur. Waar de loting voorheen werd verricht vanuit Nyon in Zwitserland, vindt de loting voor dit seizoen, net als vorig jaar, plaats in het Grimaldi Forum in Monaco. De loting is zal live te volgen zijn op onze live-blog.

In totaal hebben 26 clubs directe toegangsbewijzen ontvangen voor de groepsfase. Zij worden vergezeld door nog eens 6 clubs, die zich zullen plaatsen via de voorrondes. Alle teams worden ingedeeld in totaal vier verschillende potten. In pot 1 zitten de titelhouder (Liverpool), de winnaar van de Europa League (Chelsea) en de kampioenen van de zes landen de het beste presteren op de UEFA-coëfficiëntenlijst (Spanje, Duitsland, Italië, Engeland, Frankrijk en Rusland). De indeling van de potten 2 tot en met 4 wordt bepaald aan de hand van de coëfficiëntenlijst. Clubs die spelen onder dezelfde vlag kunnen elkaar niet tegenkomen in de groepsfase.

Potindeling





POT 1 POT 2 POT 3 POT 4 Liverpool Real Madrid Olympique Lyon Lokomotiv Moskou Chelsea Atlético Madrid Bayer Leverkusen Racing Genk Barcelona Borussia Dortmund Red Bull Salzburg Galatasaray Manchester City Napoli Olympiacos RB Leipzig Juventus Shakhtar Donetsk Club Brugge Slavia Praag Bayern München Tottenham Hotspur Valencia Rode Ster Belgrado Paris Saint-Germain AJAX Internazionale Atalanta Zenit Sint-Petersburg Benfica Dinamo Zagreb Lille OSC

Programma Champions League

Groepsfase

Speelronde 1: 17/18 september

Speelronde 2: 1/2 oktober

Speelronde 3: 22/23 oktober

Speelronde 4: 5/6 november

Speelronde 5: 26/27 november

Speelronde 6: 10/11 december

Achtste finales

18/19/25/26 februari: heenwedstrijden

10/11/17/18 maart: returns

Kwartfinales

7/8 april: heenwedstrijden

14/15 april: returns

Halve finales

28/29 april: heenwedstrijden

5/6 mei: returns

Finale

Zaterdag 30 mei in Istanbul