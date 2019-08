Bijzonder dieptepunt in crisis Anderlecht dreigt: ‘Hij denkt dat-ie God is’

Anderlecht en Vincent Kompany zijn dramatisch aan het nieuwe seizoen begonnen. De verdediger was sinds deze zomer coach/speler bij Paars-Wit, maar wacht na vijf wedstrijden nog op de eerste zege in de Jupiler Pro League. Tot overmaat van ramp raakte Kompany bij de met 1-0 verloren wedstrijd met KRC Genk geblesseerd en ligt hij een maand uit de roulatie, juist nu er een pittig programma wacht en zijn testimonial bij Manchester City op 11 september wordt afgewerkt. Als Anderlecht zondag zonder 'God' Kompany verliest van koploper Standard Luik, beleeft de club zijn slechtste competitiestart ooit.

Door Tim Siekman

Kompany stapte deze zomer vol goede moed in bij Anderlecht. De Belgische topclub kende vorig seizoen slechte tijden en onder leiding van de 33-jarige stopper moest men de weg omhoog vinden. "Ik heb de afgelopen drie jaar zoveel geleerd van een ongelooflijke manager. Josep Guardiola bracht me de liefde voor het spel terug. Ik heb al zijn lessen geanalyseerd, bestudeerd en in me opgenomen. Manchester City speelt het voetbal dat ik wil spelen. Dat wil ik nu ook gaan overbrengen bij Anderlecht", liet Kompany in mei weten.

Door de terugkeer van de verloren zoon kon Anderlecht bekende namen aantrekken die normaal gesproken nimmer aan een dienstverband in Brussel hadden gedacht. Zo tekende Samir Nasri, voormalig teamgenoot van Kompany bij Manchester City, een eenjarig contract, terwijl ook Nacer Chadli (huur van AS Monaco) en Philippe Sandler (huur van Manchester City) zich aansloten. Met daarnaast miljoenenaankopen als Michel Vlap (sc Heerenveen), Kemar Roofe (Leeds United) en Landry Dimata (VfL Wolfsburg) in de gelederen leek een verbetering van de zesde plek in de kampioensronde van vorig seizoen een realistisch doel.

We don’t believe the hype, we don’t believe the drama. We believe in the process. We continuously produce good football, with a very (!) young but talented squad. However, no results, so no excuses. Now there’s nothing else to do but work even harder. #InYouthWeTrust pic.twitter.com/etSiqJeJVf — Vincent Kompany (@VincentKompany) 23 augustus 2019

Marc Coucke, eigenaar van Anderlecht, had alle vertrouwen in Kompany, ondanks het gebrek aan trainerservaring én het feit dat de stopper nog niet eens een trainersdiploma had. "Vincent heeft zoveel kennis, dat is ongelooflijk. Als hij geen voetballer was geworden, zou hij premier zijn geweest", werd Coucke geciteerd door het NRC. "Aanvankelijk leek zijn hoge salaris een struikelblok. Maar nadat ik erover had nagedacht en met een voorstel kwam, appte hij onmiddellijk: Ik teken. Financieel onverantwoord? Laat ik zeggen dat er evenwicht is tussen zijn salaris en wat de club zich kan permitteren."

'Hij denkt dat-ie God is'

Tot op heden werpt de samenwerking tussen Kompany en Anderlecht bijzonder weinig vruchten af. In de eerste competitiewedstrijd wist Vlap zijn ploeg nog op voorsprong te zetten, maar in het Lotto Park, voorheen Constant Vanden StockStadion, wist KV Oostende nog twee keer te scoren: 1-2. In de daaropvolgende duels verliep het eveneens slecht. Tegen Royal Excelsior Moeskroen werd met 0-0 gelijkgespeeld, terwijl Paars-Wit ook tegen KV Mechelen niet verder kwam dan een doelpuntloze remise. De laatste twee competitieduels met KV Kortrijk (4-2) en KRC Genk (1-0) werden verloren, waardoor Anderlecht zich nu op de beschamende veertiende plek begeeft. Als Anderlecht zondag verliest van koploper Standard Luik, beleeft de club zijn slechtste competitiestart ooit.

De kritiek op het functioneren van Kompany nam de afgelopen tijd gestaag toe. Marc Degryse, oud-aanvaller van onder meer Anderlecht en PSV, hekelde de dubbelrol van de veteraan. "De trainer Kompany heeft een probleem. En het wordt niet eenvoudig om zich eruit te manoeuvreren", liet de 63-voudig international van België weten bij Het Laatste Nieuws. "Hij moet eens nadenken over zijn dubbele rol, want als je hem na de wedstrijd hoort praten, dan heeft hij het duidelijk moeilijk om juist te oordelen. Je hebt mensen die het graag druk hebben, maar het kan ook te druk worden. Daar moet Kompany toch ook eens over beginnen nadenken. Er zijn grenzen aan alles. Hij blijft maar een mens, hé, naast een hele goede voetballer. Al heb ik precies het gevoel dat ook hij, net als de supporters, denkt dat-ie God is."

Ook René van der Gijp uitte bij Veronica Inside zijn verbazing over de dubbelrol van Kompany. "Natuurlijk kan dat niet. Hij wordt daar een partij belangrijk gemaakt... Hij is al een dominante gast. Dus waarom heb je niet gewoon een trainer aangesteld en tegen hem gezegd: 'Wil jij even kijken of je er met Kompany samen uitkomt?'”, aldus de analist, die stelde dat Kompany zich moet concentreren op zijn prestaties op het veld. "Laat hem gewoon spelen. Waarom zou je die jongen daarmee opschepen? Wat een onzin! Ik moet het nog zien dat hij dadelijk zijn bord eruit gaat halen met zijn eigen nummer. Dat hij gaat staan en zegt: ik ben eruit nu, ik wissel mezelf", grapte Van der Gijp.

Een dag voor de 4-2 nederlaag tegen KRC Genk liet de club bij monde van Simon Davies weten dat Kompany 'een stap terug' zet. De assistent-trainer, die in de eerste weken als stroman van Kompany fungeerde, zou voortaan verantwoordelijk zijn voor de tactiek en opstelling. "Kompany moet meer speler zijn tijdens de wedstrijd", werd Davies op een persconferentie geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Hij moet in staat zijn de ploeg echt te leiden op het veld. Natuurlijk twijfelt er niemand aan dat hij dat kan, maar het is belangrijk dat hij tijdens de wedstrijd louter een van de spelers is."

"Zo zal ik, samen met mijn staf, de tactiek naast het veld helemaal op mij nemen", vervolgde Davies. "Want je kan dan wel sommige zaken vooraf plannen, tijdens een wedstrijd gebeuren er toch altijd verrassende dingen. Die pak ik op mij. De ploeg heeft stabiliteit nodig, laat dat duidelijk zijn. Vinnie houdt echter zo veel van de club, dat hij altijd alles wil geven voor Anderlecht. Elke dag. Maar nu zal hij zich op wedstrijddagen louter concentreren op zijn wedstrijd. Dit moet ons toelaten efficiënter en meer resultaatgericht te werken. Van die duidelijkere hiërarchie kan de club alleen maar de vruchten plukken."

'De voetbalbond is op zijn hoede'

Door de recente blessure van Kompany zal hij voorlopig niet in actie komen voor zowel Anderlecht als de Rode Duivels, die op 6 en 9 september in actie komen in het kader van de EK-kwalificatie tegen respectievelijk San Marino en Schotland. Na zijn uitvalbeurt in de wedstrijd tegen KRC Genk besloot de routinier vanaf de zijlijn, als een hoofdcoach, aanwijzingen te geven. Het is de vraag of Kompany tegen Standard Luik eenzelfde rol gaat vervullen, daar de Belgische voetbalbond volgens diverse media de situatie bij Anderlecht scherp in de gaten houdt. Kompany beschikt namelijk niet over de gewenste papieren, waardoor een plek in de dug-out tegen Standard Luik mogelijk uitgesloten is voor de stopper.

gister met volle verbazing gekeken naar de 'supporters' om ons heen in een vol @RacingGent vak toen Kompany helaas geblesseerd het veld moest verlaten. Die haat die daar bij velen zichtbaar was vond ik ongelofelijk. Zeker als je aan Inesta denkt in de stadions in spanje. #respect — janvlap (@janvlap) 24 augustus 2019

Sportief directeur Michael Verschueren stelde eerder dat Kompany bij een kwetsuur gewoon op de tribune zou plaatsnemen. Omdat de situatie bij Anderlecht zo nijpend is, suggereren Belgische media echter dat Kompany alsnog langs de zijlijn te bewonderen zal zijn, mogelijk als 'reserve' die zijn medespelers tips geeft. 'Bij de voetbalbond zijn ze op hun hoede. De constructie speler-manager is al op het randje en niemand mag boven de wet staan', aldus Het Nieuwsblad. 'De voetbalbond zag in Genk alleszins al enkele opmerkelijke zaken. Zo werd genoteerd dat Kompany na zijn blessure, vanop een frigobox, richtlijnen uitdeelde aan spelers. Dat zijn de taken van een coach-met-diploma, niet van een geblesseerde speler.'

Kevin De Bruyne heeft de dramatische start van Anderlecht meegekregen, maar de middenvelder van Manchester City gelooft dat Kompany over de kwaliteiten beschikt om de boel recht te trekken. De Belgisch international baalt dat zijn collega van de Rode Duivels zo hard wordt aangepakt. "Hij is daar pas twee maanden aan de slag, dus wat hadden jullie verwacht?", zegt De Bruyne in gesprek met Manchester Evening News. "Dat hij daar elke wedstrijd zou gaan winnen? Zo werkt het niet in de voetbalwereld. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die hem willen zien falen. Sommigen mensen vinden de functie van speler-trainer niet kunnen. Maar ik ken Vinnie vrij goed, hij zal zich waarschijnlijk niets aantrekken van wat mensen erover zeggen."

"In de wedstrijden die ik zag, speelden ze echt goed. Ze missen op dit moment een spits", aldus De Bruyne, die aangeeft dat Kompany ook niet met de beste omstandigheden te maken heeft. "Ik denk dat hij wel 50 spelers had bij de start van het seizoen en er 25 moest laten gaan, waarbij er nog eens 10 bij kwamen. Dan nog een nieuwe filosofie implementeren, is heel moeilijk. Natuurlijk, hij is niet goed gestart wat punten betreft. Maar ik kan het wel begrijpen, omdat hij een stijl wil spelen die wij speelden. Dat gaat altijd met horten en stoten. Het zou mooi zijn als hij de tijd krijgt."