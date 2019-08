Anderlecht verrast en strikt beruchte ‘bad boy’: ‘Hij was heel emotioneel'

Sommige voetballers vallen na hun loopbaan in een zwart gat, maar er zijn ook spelers die zich zonder aarzelen volledig storten op een nieuwe invulling van hun leven. In de rubriek Buiten de lijnen licht Voetbalzone tweewekelijks een opvallende carrièreswitch of passie van een (oud-)voetballer uit. Deze keer aandacht voor 'bad boy' Craig Bellamy (1979), die in zijn loopbaan vaak het nieuws haalde vanwege ontoelaatbaar gedrag, maar nu als jeugdtrainer het goede voorbeeld wil geven. Waar het bij Cardiff City faliekant misliep, krijgt de Welshman bij Anderlecht een nieuwe kans.

Door Tim Siekman

Na afgelopen seizoen besloot Anderlecht het roer om te gooien. De Belgische topclub speelde geen rol van betekenis in de race om de landstitel, terwijl men in Groep D van de Europa League achter Dinamo Zagreb, Fenerbahçe en Spartak Trnava als laatste eindigde. Naast de komst van speler/coach Vincent Kompany en een trits aan nieuwe aanwinsten, zoals Michel Vlap, Philippe Sandler, Nacer Chadli en Samir Nasri, wordt ook de jeugd van Paars-Wit onder handen genomen. Anderlecht verraste menigeen door uitgerekend Bellamy in te lijven als trainer van de Onder-21.

De 78-voudig international van Wales is zeker niet van onbesproken gedrag, maar dat weerhield Anderlecht er niet van de oud-aanvaller te strikken. "Hij heeft veel ervaring en kan onze jeugdspelers zowel op mentaal als op voetbaltechnisch vlak veel bijbrengen", zei jeugddirecteur Jean Kindermans eind juni. "De aanstelling van Craig bewijst dat wij blijven inzetten op onze jeugdwerking", vulde sportief directeur Michael Verschueren aan. "Hij zal nauw samenwerken met Vincent Kompany, Simon Davies (officiële hoofdcoach Anderlecht, red.) en de jeugdtrainers om de overstap van onze 'purple talents' naar het A-team te vergemakkelijken."

Loopbaan vol incidenten

Bellamy was van 1996 tot 2014 actief als prof en speelde bij gerenommeerde clubs als Newcastle United, Celtic, Manchester City en Liverpool. Menig voetballiefhebber zal Bellamy echter vooral herinneren als de speler die altijd vanwege randzaken het nieuws domineerde. Knokpartijen, drinken, roken: al vanaf twaalfjarige leeftijd wist de oud-aanvaller de aandacht op zich te vestigen. Dagenlang niet op school verschijnen combineerde hij met relschoppen met zijn vrienden op straat, waarbij diefstal tot een van de gebruiken van de groep hoorde. Toen Bellamy op zeventienjarige leeftijd een kind kreeg met zijn toenmalige vriendin Claire werd de Welshman iets serieuzer van aard.

Via Norwich City en Coventry City kwam Bellamy in 2001 bij Newcastle United terecht. Waar de pijlsnelle en scorende spits in eerste instantie indruk maakte onder Bobby Robson en alom werd beschouwd als een van de grootste talenten op de Engelse velden, ging het in zijn laatste periode bij the Magpies bergafwaarts. Bellamy bakkeleide vaak met sterspeler Alan Shearer, terwijl hij ook niet kon opschieten met manager Graeme Souness. In 2004 kwam het tot een keiharde clash tussen trainer en speler, waarbij een ordinaire vechtpartij ternauwernood werd voorkomen, zo memoreerde onder anderen oud-middenvelder Kieron Dyer in zijn autobiografie.

Het kwam tot een woordenwisseling tussen Souness en Bellamy toen laatstgenoemde tijdens een wedstrijd tegen Charlton Athletic werd gewisseld. "Dean Saunders, de assistent van Souness, waarschuwde Craig nog om niet te reageren. Maar het was niet de stijl van Craig om niet te reageren", aldus Dyer, die aangeeft dat de ruzie op een gegeven moment escaleerde. "Souness probeerde toen Craig bij de keel te grijpen. Naar de gym, nu, zei Souness. Laten we dit als mannen oplossen. Shearer moest Souness wegtrekken. Dit was de eerste keer dat ik Bellamy met een bek vol tanden had gezien. Ze hebben de gym nooit gehaald, maar dit incident was wel een klap voor hem. Souness had een duidelijk signaal afgegeven."

'Bellamy was compleet geschift'

Bellamy kreeg zijn loopbaan weer op de rit en speelde later nog voor onder meer Manchester City en Liverpool, maar zijn gedrag, zowel binnen als buiten de lijnen, bleef onderwerp van gesprek. In 2006 overleefde Bellamy een aanklacht dat hij twee vrouwen zou hebben mishandeld in het uitgaansleven in Cardiff, terwijl hij destijds ook in de voetballerij zijn imago van bad boy in stand hield. Een anekdote van John Arne Riise over een voorval rond het Champions League-duel van Liverpool met Barcelona in 2007 spreekt boekdelen. In zijn autobiografie vertelt de voormalig vleugelverdediger uit Noorwegen dat Bellamy zeker van een drankje hield.

Riise gaf aan dat het uit de hand liep bij een karaokebar waar enkele spelers heengingen. Bellamy drong er continu op aan dat de oud-verdediger een liedje ging zingen, wat tot veel irritatie leidde. "Riise gaat zingen! Riise gaat zingen, zei hij continu. Ik ging naar hem toe en zei: 'Ik ga niet zingen! Houd je bek dicht of ik ga je slaan!' Hij schreeuwde terug: Ik ga je vermoorden, jij rode (...)." Bij terugkomst liet Riise de hoteldeur open, omdat kamergenoot Daniel Agger nog was blijven hangen. Bellamy sloop vervolgens in de nacht de kamer binnen. "Ik dacht natuurlijk eerst dat het Agger was, maar ik sliep nog half. Toen zag ik Bellamy met een golfclub in zijn handen. Steve Finnan (teamgenoot, red.), die een kamer deelde met Bellamy, stond er ook, maar deed niets. Bellamy zwiepte de club toen boven zijn hoofd en sloeg mij zo hard als hij kon."

"Hij probeerde mijn schenen te raken, wat dus gewoon mijn carrière had kunnen kosten. Ik wist op tijd mijn benen terug te trekken. Ik stapte op en hield het deken tussen mij en hem in als een soort bescherming. Hij schreeuwde: Niemand is respectloos naar mij toe tegenover de jongens! Hij was compleet geschift." Bellamy ging door met slaan en raakte onder meer de heup van Riise. Na enkele minuten verliet Bellamy de kamer en zei hij dat ze de ruzie morgenochtend zouden afmaken. Bellamy, die de volgende ochtend onder dwang zijn excuses had aangeboden, maakte tijdens het duel met Barcelona nog een grap over het voorval door na een goal te juichen met een slag bij het golfen.

Het opvallende juichgebaar van Craig Bellamy na de 1-1 tegen Barcelona in 2007.

Deceptie bij Cardiff City

Een vechtpartij met twee mannen in het centrum van Cardiff, een rijverbod van achttien maanden vanwege rijden onder invloed, provocerend gedrag op en buiten het veld: Bellamy wist altijd wel de kranten te halen. In 2013 bracht Bellamy de biografie Goodfella uit, een boek waarin de Welshman uit de doeken deed dat hij vooral tijdens blessureperiodes kampte met ernstige psychologische problemen. "Er waren weken, zelfs maanden, waarin ik mezelf niet uit de put kon halen", zo schreef hij. Drank was vaak de uitweg, waarbij dagenlang klemzuipen niet ongebruikelijk was.

In 2016, toen Bellamy twee jaar was gestopt, besloot Cardiff City desalniettemin in zee te gaan met de oud-aanvaller en hem trainer van de Onder-18 te maken. Het avontuur bij de club uit Wales eindigde begin dit jaar echter in een drama, aangezien de oud-prof werd beschuldigd van het 'wegpesten' van een jeugdspeler. De Engelse voetballer hekelde het 'xenofoob' gedrag van Bellamy en diende een officiële klacht bij Cardiff City. De trainer van de Onder-18 zou 'anti-Engelse' gebaren en woorden hebben geuit, waarbij ook krachttermen zijn gebruikt.

Tijdens het voorseizoen in Italië zette Bellamy bijvoorbeeld het Engelse volkslied uit toen het lied luidde bij het bekijken van het WK. Ook zou Bellamy tijdens de busreis naar een wedstrijd tegen Bristol City hebben gezegd dat hij Swansea City haatte, maar dat zijn afkeer tegen Bristol City nog sterker was omdat het een Engelse club betrof. Een achttienjarige speler uit Engeland zou zich geïntimideerd hebben gevoeld door alle gebeurtenissen en wilde niet langer spelen onder Bellamy. Het agressieve gedrag van Bellamy en zijn stemmingswisselingen maakten meer jonge spelers bang, zo klonk het. Bellamy besloot het onderzoek van Cardiff City niet af te wachten en stapte op.

Schobbejak met een goed hart

Naast de ongekende hoeveelheid incidenten die zijn carrière hebben gekenmerkt, zijn veel rienden en collega's toch veelal lovend over het karakter van Bellamy. Een voorbeeld van een goede inborst bij de oud-international is het feit dat de opbrengsten van zijn boek Goodfella naar zijn inmiddels opgeheven Craig Bellamy Foundation ging. Bellamy zette in 2008 een non-profit voetbalacademie en een landelijke jeugdcompetitie op in het door burgeroorlog verscheurde Sierra Leone en pompte miljoenen in in de onderneming alvorens Bellamy in 2017 door 'financiële onregelmatigheden' de stekker uit het project trok.

Bellamy heeft een roemrucht verleden, maar Kompany, anderhalf jaar lang ploeggenoot geweest van de oud-aanvaller bij Manchester City, heeft er alle vertrouwen in dat zijn oud-teamgenoot een aanwinst is voor Anderlecht. "Bellamy is geweldig. In tijden van chaos liggen er ook kansen", zei de verdediger eerder deze zomer. "Hij is één van de meest gedreven mensen die ik ooit heb ontmoet in de voetballerij. Er zijn weinig spelers in een kleedkamer die durven op te staan en zich hard te maken voor de ploeg en niet voor zichzelf. Vroeger was hij gewoon heel emotioneel en dat heeft hem beschadigd."

"We hebben dezelfde visie op voetbal", vervolgde Kompany over Bellamy. "Hij is een geweldige kerel voor de jonge spelers. Dat hij een moeilijk karakter heeft? Ik vertrouw hem en maak me geen zorgen over de uitkomst van deze samenwerking. Ik houd van eerlijke mensen. Hij durft mij ook ongelijk te geven en gaat tegen mij in. Weinig mensen doen dat, terwijl ik dat eigenlijk verwacht. Hij is heel eerlijk, ook over zichzelf. Ik ken hem al jaren en hoefde hier niet over na te denken. Ik ben hier trouwens niet om goed voor de dag te komen. Ik ben hier om goed werk te leveren."