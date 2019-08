Pérez ziet lastige puzzel voor Ten Hag: ‘Niet logisch om hem eruit te halen’

Ajax staat voor de belangrijke ontmoeting met APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. Na een doelpuntloos gelijkspel op Cyprus, staat woensdag de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma. De Amsterdammers oogden in het heenduel kwetsbaar en dat had volgens Kenneth Pérez te maken met verschillende factoren.

De ploeg van Erik ten Hag kreeg na afloop stevige kritiek naar aanleiding van het vertoonde spel. Volgens Pérez ging er veel mis in de afstemming tussen de verschillende linies. “Het gaat erom dat je linies als een soort harmonica met elkaar mee bewegen”, legt hij uit bij Voetbalpraat van FOX Spors. De oud-voetballer is van mening dat de linies te ver uit elkaar stonden.

“Noussair Mazraoui stond op het middenveld omdat hij loopvermogen heeft, terwijl Daley Blind niet sterk is in de omschakeling. Maar het maakt niet uit welke middenvelder je opstelt als je voorste man voorin blijft staan en de laatste linie achter blijft. Dan blijft je middenveld zwemmen in een te grote ruimte”, aldus Pérez, die dat tegen PAOK Saloniki ook al verkeerd zag gaan. “Dat was tegen PAOK echt schrijnend. Daardoor had PAOK net zo goed door kunnen gaan.”

In de studio wordt geopperd om Daley Blind een linie te laten zakken, zodat hij weer op zijn vertrouwde plek in de achterhoede komt te spelen. De vraag wordt gesteld met wie hij dan het centrale duo moet vormen. Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Álvarez en Lisandro Martínez worden als opties genoemd. “Met Martínez heb je dan twee linkspoten, het is heel lastig. Het klinkt niet logisch om hem uit het elftal te halen, want hij speelt heel goed.”