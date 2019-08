André Onana: ‘Misschien ben ik de volgende wel, of Hakim’

Hakim Ziyech leek na een goed seizoen bij Ajax een transfer te willen maken, maar de juiste club kwam niet en dus accepteerde hij het aanbod om een nieuw contract te tekenen in de Johan Cruijff ArenA. Ploeggenoot André Onana verlengde eerder deze zomer zijn verbintenis al en is blij dat directeur spelerszaken Marc Overmars erin is geslaagd om een groot aantal Ajacieden, inclusief Ziyech, langer voor de club te behouden.

Met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne zag Ajax drie basisspelers vertrekken. “Het is moeilijk om weer een nieuw team te vormen als spelers weggaan, maar ik denk dat de club het goed heeft gedaan. Daar ben ik blij mee”, aldus Onana in gesprek met Ajax TV. “Je weet dat Ajax een opleidingsclub is. Ajax speelt veel met eigen jeugdspelers die later weer verkocht worden. Ik zeg altijd: 'Als er ergens een deur open gaat voor iemand, gaat 'ie er later ook weer uit.' Dat is nu gebeurd met een aantal spelers. Misschien ben ik de volgende wel, of Hakim. Op een dag verlaat iedereen de club een keer.”

Onana is goed bevriend met Ziyech en hij was dan ook blij om te horen dat de Marokkaans international tot medio 2022 verlengde. “We zijn erg goede vrienden en spreken elkaar elke dag”, vervolgt de sluitpost. “Over voetbal en het leven, we doen dingen samen. We kennen elkaar nu drie jaar en hebben een bijzondere band. Toen ik hem sprak en ik wist dat hij zou blijven, was ik erg blij. Ik denk dat je aan hem kan zien dat hij er ook erg blij mee is. Ik hoop dat dat in zijn spel te zien zal zijn. De eerste wedstrijd tegen APOEL was niet goed, maar we gaan dit seizoen nog veel van Hakim genieten, denk ik.”

De Kameroense keeper laat weten dat hij vaak met Ziyech praat en hem ook advies geeft. “Maar ik kan hem alle advies van de wereld geven, uiteindelijk is hij degene die beslist. Het is zijn carrière. Ik ben een collega en misschien is er volgend seizoen wel een andere keeper of een andere club. Zo veel hebben we er ook niet over gesproken. Zo gaat dat in het voetbal en in het leven. Maar ik ben heel blij dat hij de beslissing heeft genomen om te blijven.”