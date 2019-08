Nijhuis had moeten ingrijpen als VAR: ‘De scheidsrechter kan dit nooit zien’

Er was afgelopen weekeinde discussie rondom de arbitrage bij twee wedstrijden in de Eredivisie, terwijl ook de VAR wederom met kritiek te maken had. KNVB-official Reinold Wiedemeijer erkent dat Sparta Rotterdam-verdediger Bart Vriends rood had moeten krijgen en stelt tevens vraagtekens bij het doelpunt van Heracles Almelo-aanvaller Cyriel Dessers in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Wiedemeijer geeft bij FOX Sports toe dat scheidsrechter Jeroen Manschot en VAR Bas Nijhuis de treffer hadden moeten afkeuren, want Dessers gaf Vitesse-verdediger Danilho Doekhi een duwtje in de rug. “Duwen is altijd interpretatie: de een vindt het een klein duwtje, de ander vindt het een echte duw. Wat ik belangrijk vind: hij (Dessers, red.) brengt zichzelf door dat duwtje in scoringspositie en dat moeten we niet willen. We zullen dit wederom in de groep terug laten komen, want dit is natuurlijk niet gewenst.”

In de optiek van Wiedemeijer ligt de schuld niet bij Manschot, maar bij Nijhuis. “De scheidsrechter kan dit nooit zien. Het was een dieptepass, die bal was zeventig meter onderweg. Daar ren je nooit tegenop, dat lukt je niet. Dus dan moet de VAR ingrijpen. En als de VAR het niets vindt, grijpt hij niet in.” Vitesse stond op dat moment met 0-1 voor, maar moest door de treffer van Dessers genoegen nemen met een punt: 1-1.

Sparta-verdediger Vriends kreeg op zijn beurt slecht een gele kaart voor een snoeiharde tackle op Thomas Bruns van Heracles, waar Wiedemeijer liever had gezien dat arbiter Serdar Gözübüyük een rode kaart had gegeven. “Ik vind het een rode kaart. Bart (Vriends, red.) zei het zelf ook: ‘Ik raak te weinig bal en ik ben blij voor Bruns’. Dat vind ik mooi gezegd", aldus de oud-scheidsrechter. “De VAR (Richard Martens, red.) ziet de beelden en hij ziet dat hij wel eerst de bal speelt. Ik vermoed dat daar een stukje twijfel is ontstaan. Het moet overduidelijk fout zijn. En als hij ziet: ja, hij probeert wel eerst de bal te spelen.”