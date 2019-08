Van den Brom: ‘Kinderachtige kerels zijn het, ik vind dat echt kinderachtig’

John van den Brom ergert zich aan de wijze waarop belangrijke arbitrale beslissingen werden genomen in de wedstrijd tussen FC Utrecht en VVV-Venlo (1-2) van zondagmiddag. De trainer van de thuisploeg kreeg in de slotfase een gele kaart, nadat hij buiten zijn vak liep en daarvoor al meermaals kritisch was op de arbitrage van Jochem Kamphuis. Na de wedstrijd stelt Van den Brom dat de arbitrage 'kinderachtig' reageerde.

Bij een 0-2 achterstand leek Rico Strieder een strafschop voor FC Utrecht te verdienen na een overtreding van Danny Post. Raadpleging van de VAR wees echter uit dat er vlak voor dat moment een buitenspelsituatie was, waardoor de penalty werd geannuleerd. Van den Brom reageerde boos: hij sloeg met een handdoek tegen het scherm van de VAR. Kort daarna werd een treffer van Issah Abass afgekeurd, eveneens wegens buitenspel. Via Adrián Dalmau kwam FC Utrecht alsnog op 1-2; in de blessuretijd werd de gelijkmaker van de Spanjaard afgekeurd omdat hij aan het shirt van zijn tegenstander trok.

Het feit dat Van den Brom in bepaalde situaties lang moest wachten op duidelijkheid, frustreerde hem. "Er zijn zoveel onduidelijke momenten. Waarom moet een beslissing vanuit Zeist vijf minuten duren? Waar gaat dit over? Dat is gewoon heel irritant, zeker als je achter staat", stelt hij in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester krijgt vervolgens de beelden te zien van de geannuleerde strafschop en erkent dat er sprake was van buitenspel. "Ik kijk nu tien seconden en ik zie het al. Het is irritant. Je vraagt je af of je de aansluitingstreffer kunt gaan maken en dat is precies wat we nodig hadden. Uiteindelijk gaat het niet door."

Van den Brom kreeg in minuut 88 een gele kaart, nadat hij buiten zijn vak liep. "Kinderachtige kerels zijn het. Ik vind dat echt kinderachtig. Ik leef enorm mee met mijn ploeg en sta dan in het veld. Oké, dat mag niet. Hoe kinderachtig ben je om dan een gele kaart te geven? Dat heb ik hem ook gezegd. Hij zei: 'Je staat in het veld. Als jij kinderachtig bent, ben ik het ook'", aldus Van den Brom, die tot slot erkent dat de nederlaag niet aan de arbitrage te wijten is. "Het makkelijkste wat je kunt doen is de arbitrage de schuld geven, maar dat is absoluut niet het geval. Dat wij niet winnen, komt omdat we de kansen niet benutten en heel slecht verdedigen bij de tegendoelpunten."