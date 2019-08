Van der Vaart: ‘Als je het vergelijkt dan is Aké ook 75 miljoen waard’

Rafael van der Vaart vindt de bedragen die momenteel betaald worden op de transfermarkt de pan uit rijzen. Manchester United telde 87 miljoen euro neer voor Harry Maguire en dat is volgens de oud-international een veel te hoog bedrag. Hij is bovendien niet onder de indruk van de kwaliteiten van de Engels international.

In aanloop naar de wedstrijd tussen Bournemouth en Manchester City van zondagmiddag besprak Van der Vaart bij Ziggo Sport Nathan Aké, die gelinkt werd aan the Citizens. Tot een transfer kwam het niet, mede doordat Bournemouth een prijskaartje van 75 miljoen euro om de nek van de Oranje-international hing. “Die prijzen tegenwoordig... Ik was vorige week te gast bij Sky Sports voor Tottenham – Aston Villa en toen begonnen ze over Harry Maguire”, aldus Van der Vaart. “Ze deden net alsof ze het over Cristiano Ronaldo hadden. Maar wij hebben hem tegen Nederland gezien en ik zei dat hij er volgens mij geen kloten van kon. Maar zij vinden het echt een topverdediger. Als je het dan vergelijkt dan is Aké ook 75 miljoen euro waard.”

Van der Vaart gaat verder in op de afscheidswedstrijd die hij krijgt bij Hamburger SV. Op 13 oktober wordt de oud-voetballer in het zonnetje gezet. “Er komen veel spelers van HSV”, aldus Van der Vaart, die ook een paar Nederlanders mag verwelkomen bij zijn duel in Hamburger. “Boulahrouz, Mathijsen, Sneijder en Van Nistelrooy komen.” Hij hoopt op de komst van Raúl, al heeft de Spanjaard nog niet toegezegd. “Dat was zo’n geweldenaar. Ik vond mezelf een aardige speler, maar als je hem soms bezig zag op de training...”