Van Aanholt dompelt Old Trafford in rouw; Haller schittert op Vicarage Road

Manchester United heeft zaterdag opnieuw punten gemorst in de Premier League. Vijf dagen na de 1-1 remise bij Wolverhampton Wanderers volgde op Old Trafford een pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Crystal Palace. Patrick van Aanholt verzorgde het winnende doelpunt in de blessuretijd, enkele minuten nadat Manchester United via Daniel James nog op gelijke hoogte was gekomen. Elders bezorgde Sébastien Haller West Ham United een zege op Watford (1-3) met zijn eerste twee officiële treffers voor zijn nieuwe club.

Manchester United - Crystal Palace 1-2

Na ruim een halfuur brak Crystal Palace de wedstrijd plots open. Na een lange bal van doelman Vicente Guaita verloor Victor Lindelöf een kopduel van Jeffrey Schlupp en kon Jordan Ayew plots vrij afstormen op David de Gea. De aanvaller bleef kalm en schoot de bezoekers tegen de verhoudingen in op voorsprong. Een volgende domper voor Manchester United was het uitvallen van Luke Shaw, die zich moest laten vervangen door Ashley Young. Ondanks kansen voor Daniel James, Rashford and Paul Pogba slaagde de thuisploeg er voor rust niet in om een doorbraak te forceren.

Ook na de rust verdedigde Crystal Palace gedisciplineerd. Mede door een goede ingreep van Patrick van Aanholt bij een kans van James hielden de bezoekers de voorsprong vast. Manchester United opereerde slordig: de communicatie en het samenspel lieten te wensen over. Een penalty leek uitkomst te bieden na een overtreding van Luka Milivojevic op Scott McTominay. Niet Pogba, die maandagavond faalde vanaf elf meter tegen Wolverhampton Wanderers, maar Rashford ontfermde zich erover. Hij trof echter de linkerpaal en miste daarmee voor het eerst in zijn loopbaan een penalty.

De tijd begon te dringen. Hoewel Manchester United de bovenliggende partij was, kwamen er geen grote kansen op de gelijkmaker. Twee minuten voor tijd viel de 1-1 echter alsnog. Pogba verloor de bal op het middenveld, maar veroverde die terug en zette een vlotte aanval op. Manchester United combineerde plots soepel buiten het strafschopgebied en James plaatste de bal prachtig in de bovenhoek. De middenvelder scoorde in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen al tegen Chelsea (4-0). In de blessuretijd ging het echter faliekant mis na balverlies van Pogba: de opgestoomde Van Aanholt werd gevonden in het strafschopgebied en verschalkte De Gea in de korte hoek.

Watford - West Ham United 1-3

Manuel Lanzini werd al in de derde minuut onderuit gehaald in het strafschopgebied, waardoor West Ham United een strafschop kreeg toegekend. Mark Noble faalde vervolgens niet vanaf elf meter. Na ruim een kwartier spelen wist Andre Gray Watford met een harde knal op gelijke hoogte te brengen, na goed voorbereidend werk van Will Hughes. In het laatste halfuur trokken the Hammers het duel naar zich toe, met een hoofdrol voor Sébastien Haller. De Franse aanvaller schoot in een leeg doel op aangeven van Felipe Anderson. Zijn tweede officiële doelpunt voor West Ham volgde tien minuten later nadat de bal via de lat voor zijn voeten terechtkwam. Haller benutte het buitenkansje, waardoor Watford na drie wedstrijden nog immer puntloos is.

Brighton & Hove Albion - Southampton 0-2

Bij rust was voldoende om over na te praten in het Amex Stadium. Na een klein halfuur werd spits Florin Andone van Brighton weggestuurd met een directe rode kaart na een smerige tackle: Andone plantte zijn noppen in het been van Yan Valery toen hij de bal probeerde te veroveren. Even daarna dacht Brighton met tien man op voorsprong te komen via Lewis Dunk, maar de treffer werd na interventie van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft wist Southampton het numerieke overwicht uit te buiten. Danny Ings verlegde het spel naar Moussa Djenepo, die vanaf een kleine twintig meter de verre hoek vond: 0-1. Southampton oogde achterin niet solide, waardoor de wedstrijd spannend bleef, maar Nathan Redmond bepaalde de eindstand.

Sheffield United - Leicester City 1-2

Leicester City brak de ban in de slotfase van de eerste helft, met Jamie Vardy die het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam. De aanvalsleider van the Foxes was alert bij een steekbal van James Maddison en liet vervolgens doelman Dean Henderson kansloos met een harde uithaal. Oliver McBurnie bracht Sheffield United na ruim een uur spelen al koppend op gelijke hoogte, na een afgemeten voorzet van Sam Baldock vanaf de zijkant. Leicester had echter het laatste woord, want Harvey Barnes kroonde zich twintig minuten voor tijd tot matchwinner met een geplaatste volley van net binnen het strafschopgebied.