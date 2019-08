Begeerde Tahith Chong is stellig en verkoopt Feyenoord ‘nee’

Feyenoord wilde Tahith Chong op huurbasis terughalen naar Nederland, zo meldt Voetbal International. De jonge aanvaller wilde echter voor zijn kansen gaan bij Manchester United. "Tahith wil niet verhuurd worden, maar vechten voor zijn kans bij Manchester United", zo wordt zaakwaarnemer Erkan Alkan geciteerd door het weekblad.

"Ook topclubs uit de Bundesliga en La Liga hebben hem in het vizier. Hij heeft een sterke voorbereiding gedraaid, waarin hij heeft bewezen bij de betere aanvallers van United te horen", zo meldt Alkan. Feyenoord wilde met Chong de aanvallende opties vergroten, maar vangt dus bot bij de aanvaller, die over een aflopend contract beschikt in Engeland.

Dirk Kuyt, jeugdtrainer en onderdeel van het technisch hart van Feyenoord, klopte aan bij Alkan, "Het is niet makkelijk om een speler van het kaliber Chong terug te laten gaan naar Nederland en Feyenoord", zegt de zaakwaarnemer, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Alkan bracht de aanvaller van United in een eerder stadium naar Engeland toen Chong nog in de jeugd speelde bij de Rotterdammers.

"Wij kregen toen de indruk dat de toenmalige directieleden Eric Gudde en Martin van Geel hem absoluut niet als toptalent zagen. Dat Kuyt nu wél aan Chong denkt, is mooi. Ze willen in De Kuip de jeugd een kans geven, maar Chong gaat voor zijn kans bij Manchester United", zo benadrukt Alkan over Chong, die sinds de zomer van 2016 actief is in Manchester.