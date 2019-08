Erik ten Hag hoopt op Hakim Ziyech en maakt zich niet druk om favorietenrol

Erik ten Hag verwacht dat Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech dinsdag inzetbaar zijn in de play-offs van de Champions League tegen APOEL Nicosia. De oefenmeester van Ajax maakt zich niet druk om de favorietenrol van zijn ploeg, maar waakt wel voor de fysieke kwaliteiten van de kampioen van Cyprus.

Quincy Promes kan dinsdagavond niet spelen, maar Mazraoui en Ziyech waarschijnlijk wel. "Daar gaan we wel vanuit", aldus Ten Hag op de persconferentie. "Ik heb fitte spelers meegenomen, al hebben we nog één training. Dat moeten we afwachten. Gisteren hebben ze nog aangepast getraind. Ik verwacht dat ze morgen kunnen spelen."

Ten Hag wilde geen vergelijking trekken tussen PAOK Saloniki, de vorige tegenstander van Ajax, en APOEL. "Geen enkele tegenstander is met elkaar te vergelijken. APOEL is een heel ambitieuze club. Ze hebben ook regelmatig meegespeeld in de Champions League in de afgelopen jaren en dat verwachten ze nu weer. De verwachtingen zijn bij hen hooggespannen, maar bij ons ook."

APOEL bereikte de play-offs door in de derde voorronde Qarabag uit te schakelen. Ook Ten Hag heeft die wedstrijden gezien. "Ze kunnen heel direct spelen. Ze hebben heel veel snelheid naar voren toe. Fysiek is het een heel sterke ploeg, daar moeten we op letten. Ze zetten het fysieke op een bepaalde agressieve wijze in. Dat is het gevaar en daar moeten we voor waken."

Paolo Tramezzani, de trainer van APOEL, duwde Ajax eerder al in de favorietenrol. Het maakt Ten Hag weinig uit. "We zijn gewend om de favoriet te zijn. Het zijn allemaal bespiegelingen vooraf, daar maken we ons nooit zo druk om. Wij leggen de lat heel hoog. Wij willen goed voetbal spelen, maar vooral ook succesvol voetbal spelen. Met die instelling gaan we de mat op. Wij moeten ons goede niveau halen, willen wij over deze horde stappen."