Driessen: ‘De extreme gevolgen zullen zich komende maanden uitkristalliseren’

AZ leed zondag voor het eerst puntverlies in de Eredivisie. De Alkmaarders speelden in Den Haag met 0-0 gelijk tegen FC Groningen en Valentijn Driessen zag dat de tegen Mariupol opgelopen ‘vermoeienissen en blessures’ invloed hadden. De journalist van De Telegraaf schrijft in zijn column dat het ‘stadiondrama’ alle positieve signalen bij AZ overschaduwt.

Driessen merkt op dat AZ dit seizoen de volgende stap richting de top van de Eredivisie wilde maken, met de nieuwe trainer Arne Slot en een selectie vol toptalenten. “Al deze positieve signalen worden overschaduwd door het stadiondrama. De extreme gevolgen zullen zich komende maanden uitkristalliseren en laten voelen”, wijst Driessen op het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion. Daardoor kan AZ voor onbepaalde tijd niet in Alkmaar spelen.

“Het lijkt een detail, maar een reis door het land om op vreemde bodem ’thuisduels’ te spelen, gaat zich eens wreken. Zulke verhuizingen leiden tot onrustige voorbereidingen”, gaat de journalist verder in zijn column in De Telegraaf. Hij stelt dat bij AZ de gehele organisatie gebukt gaat onder het ‘stadiondrama’. “De praktische afwikkeling zal vooral zijn weerslag hebben op het sportieve gedeelte bij de club. Kan de ploeg in eigen stadion spelen – trainen gebeurt sowieso altijd op de trainingslocatie in Wijdewormer – dan zal alles snel als vertrouwd voelen. Echter voor directie en ’het kantoor’ zal de administratieve afwikkeling veel langer duren.”

Volgens Driessen blijft de onzekerheid over de financiële gevolgen voorlopig hangen. “Dat zou de sportieve en organisatorische groei van AZ kunnen dwarsbomen. Het zijn negatieve aspecten, die door de hele organisatie gemanaged zullen moeten worden”, stelt Driessen. Door de gebeurtenissen hoeft Feyenoord volgens hem niet te rekenen op de komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur. “In dat licht bezien is het een pré dat Feyenoord voorlopig niet rekent op een transfer van directeur Robert Eenhoorn naar Rotterdam. Hij is de aangewezen man om het dossier stadiondrama te leiden.”