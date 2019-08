Dolgelukkige Ihattaren lacht om vraag over Marokko: ‘Nee, nee nee’

Mohamed Ihattaren is dolgelukkig met zijn eerste officiële doelpunt voor PSV. De middenvelder had zondagavond voor het eerst dit seizoen een basisplaats en bepaalde de eindstand tegen Heracles Almelo (0-2). Ihattaren draagt het doelpunt op aan zijn moeder en zijn zus, vertelt hij na de wedstrijd aan FOX Sports.

“Heerlijk, mijn eerste officiële goal", glundert Ihattaren. "Dat ga ik straks thuis vieren. Het was prachtig." De zeventienjarige jeugdexponent speelde aan de rechterflank op het middenveld in Almelo. Hij werd na rust in het strafschopgebied gevonden door Cody Gakpo en schoot raak met een puntertje. Ihattaren dacht meteen aan zijn moeder, vertelt hij. "Die weet hoe vaak ik thuis heb gesproken over dat ik mijn eerste goal moet maken."

"Mijn moeder hield me rustig en zei dat het doelpunt wel zou komen. Deze eerste is daarom voor haar, en voor mijn zus natuurlijk", aldus de jongeling, die deze week werd opgenomen in de voorselectie van Marokko voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Burkina Faso (6 september) en Niger (10 september). Hij moet lachen als wordt gesuggereerd dat hij voor Marokko kiest. "Nee, nee nee", maakt Ihattaren duidelijk.

"Ik voel me vereerd dat ik in de voorlopige selectie zit, maar ik ga mijn keuze nog niet maken. Ik houd het voorlopig zo. We zien wel", geeft hij aan. "Ik wil gewoon belangrijk zijn en ook internationaal naam maken. Als dat bij het Nederlands elftal is, is dat mooi. Als dat bij het Marokkaanse elftal is, is dat ook mooi." De voorselectie van Marokko bestaat uit liefst 46 spelers, dus het is nog lang niet zeker dat Ihattaren ook de definitieve selectie haalt. Bovendien gaat het om vriendschappelijke wedstrijden, waardoor de jongeling van PSV nog niet definitief verbonden zou zijn aan Marokko.

De analisten van FOX Sports raakten zondagavond in ieder geval onder de indruk van Ihattaren. Kenneth Pérez denkt dat hij een 'heel goede speler' kan worden, terwijl Arnold Bruggink de komst van Ritsu Doan onnodig acht omdat trainer Mark van Bommel beschikt over de Nederlands jeugdinternational. "Ik zou Doan een rare keuze vinden. Ihattaren vulde het vandaag in vanaf de rechterkant en kon als extra middenvelder worden ingespeeld. Dat is de rol die Doan ook heeft. Ik denk dat hij best veel geld gaat kosten, tussen de acht en tien miljoen euro, en daarvoor scoort hij veel te weinig."