Willem II trekt aan langste eind in waterballet tegen Fortuna Sittard

Willem II heeft zondagmiddag in een doelpuntrijk treffen met 2-3 gewonnen van Fortuna Sittard en het elftal van trainer Adrie Koster stijgt door de zege op Limburgse bodem naar de zesde plaats op de ranglijst. Vangelis Pavlidis wist tweemaal het net te vinden namens de Tricolores en is met vier doelpunten voorlopig topscorer in de Eredivisie. Beide ploegen moesten door de hevige regenval op een kletsnat veld aantreden, maar de wedstrijd kon toch doorgang vinden.

Voor de bezoekers uit Tilburg was de overwinning in de beginfase van het duel nog ver weg, daar Vitalie Damascan na ruim een kwartier spelen de score opende na een vlot lopende counter van Fortuna. De euforie bij de thuisspelende ploeg was echter van zeer korte duur, want Marios Vrousai trok de stand slechts vijf minuten later alweer gelijk middels een rake kopbal. Het goede voorbereidende werk op de moeilijk bespeelbare grasmat was van Fernando Lewis.



Willem II kreeg vertrouwen door de snelle gelijkmaker en trok de wedstrijd in Sittard naar zich toe. Pavlidis werd na een half uur spelen in het strafschopgebied onderuit gehaald door Grégoire Amiot en de Griekse aanvaller wist vervolgens de toegekende strafschop te verzilveren. Kort voor het rustsignaal sloeg Pavlidis wederom toe, dit keer met een kopbal. Vrousai was wederom bij een doelpunt betrokken, al was het deze keer door middel van een assist.

Het getergde Fortuna kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag en de scorende Damascan bracht de hoop terug in de harten van de fans van de thuisclub. De Moldavische aanvaller, die kort daarvoor nog een gele kaart kreeg voorgehouden vanwege een ernstige overtreding, zag een geplaatst schot in de bovenhoek verdwijnen. Fortuna deed er daarna alles aan om de gelijkmaker te forceren, maar het elftal van trainer Sjors Ultee slaagde niet in die missie. De Limburgers wachten nog steeds op de eerste competitiezege, terwijl Willem II zich in de subtop van de Eredivisie meldt.